Για την αξιολόγηση της προσέλευσης στις κάλπες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο το μέγεθος της ενεργού κομματικής βάσης του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής εκλογικής αναμέτρησης, τα οποία τη διαφοροποιούν από προηγούμενες εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες.

Η απουσία αμφίρροπης αναμέτρησης

Σε αντίθεση με την εκλογική αναμέτρηση του 2023 μεταξύ της Αννίτας Δημητρίου και του Δημήτρη Δημητρίου για την προεδρία του Δημοκρατικού Συναγερμού, η σημερινή μάχη για το προεδρικό χρίσμα δεν χαρακτηριζόταν από τον ίδιο βαθμό αβεβαιότητας ως προς την έκβασή της.

Η εκτίμηση που είχε διαμορφωθεί πριν από τη σημερινή αναμέτρηση περί επικράτησης του Αβέρωφ Νεοφύτου έναντι του Γιώργου Παμπορίδη είναι ένας παράγοντας που ενδεχομένως να λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την προσέλευση στις κάλπες. Και αυτό διότι η αντίληψη περί προδιαγεγραμμένου αποτελέσματος περιορίζει το κίνητρο συμμετοχής μερίδας του εκλογικού σώματος.

Την ίδια ώρα, στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη των αντιπροέδρων και του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος, η ύπαρξη περισσότερων υποψηφίων αποτελούσε πρόσθετο παράγοντα κινητοποίησης της κομματικής βάσης. Ο κάθε υποψήφιος ενεργοποιούσε τον δικό του κύκλο υποστηρικτών, τις προσωπικές και πολιτικές του διασυνδέσεις, καθώς και τα δίκτυα επιρροής του στις διάφορες επαρχίες.

Η σημερινή αναμέτρηση, επομένως, διεξάγεται υπό διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες θα πρέπει να συνυπολογιστούν κατά την αποτίμηση του τελικού ποσοστού συμμετοχής.

Το μέγεθος της ενεργού κομματικής βάσης

Μια άλλη σημαντική παράμετρος αφορά τον αριθμό των τακτικών μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 25.000.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αποτίμηση της προσέλευσης αποκλειστικά στη βάση του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων μελών δεν αποτυπώνει κατ' ανάγκη τον πραγματικό βαθμό κινητοποίησης της ενεργού κομματικής βάσης.

Οι 9.903 ψηφίσαντες μέχρι τις 14:00 αντιστοιχούν αριθμητικά στο 39,6% έως 49,5% του εκτιμώμενου μεγέθους της ενεργού κομματικής βάσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των ψηφισάντων προέρχεται από τις τάξεις των τακτικών μελών.

Τι δείχνουν οι προηγούμενες αναμετρήσεις

Στις εσωκομματικές εκλογές του 2013 για την ανάδειξη των αντιπροέδρων του Δημοκρατικού Συναγερμού, κατά τις οποίες υπήρχαν 14 υποψήφιοι, στις κάλπες προσήλθαν 17.051 άτομα, με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται στο 33,5%.

Το 2018, στην αντίστοιχη εκλογική διαδικασία, με τέσσερις υποψηφίους, ψήφισαν 12.261 άτομα, με τη συμμετοχή να περιορίζεται στο 21,8%. Σημειώνεται ότι και στις δύο αυτές αναμετρήσεις δικαίωμα ψήφου είχαν και οι φίλοι του κόμματος.

Το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής μεταξύ των συγκεκριμένων εκλογικών αναμετρήσεων καταγράφηκε το 2023, στη μάχη μεταξύ της Αννίτας Δημητρίου και του Δημήτρη Δημητρίου για την προεδρία του ΔΗΣΥ. Στις κάλπες προσήλθαν 20.734 μέλη, με τη συμμετοχή να ανέρχεται στο 40,9%.

Στις εκλογές που ακολούθησαν για την ανάδειξη του αναπληρωτή προέδρου και των αντιπροέδρων του κόμματος ψήφισαν 16.790 μέλη, με το ποσοστό συμμετοχής να ανέρχεται στο 33,1%.

Η πολιτική σημασία της συμμετοχής

Ενδεχόμενη προσέλευση 15.000 έως 17.000 μελών στη σημερινή εκλογική διαδικασία θα αντιστοιχούσε σε ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 30,7% και 34,8%, κινούμενη κοντά στα επίπεδα προηγούμενων εσωκομματικών αναμετρήσεων.

Μια τέτοια συμμετοχή θα αποκτούσε ιδιαίτερη πολιτική σημασία, εάν συνυπολογιστεί ότι η σημερινή αναμέτρηση διεξάγεται σχεδόν 15 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2028, δεν αφορά την ανάδειξη της κομματικής ηγεσίας, δεν υπάρχουν πολλαπλές υποψηφιότητες που να διευρύνουν την κινητοποίηση του εκλογικού σώματος και, κυρίως, η έκβασή της θεωρείτο σε μεγάλο βαθμό προβλέψιμη.

Ως εκ τούτου, πέραν της ετυμηγορίας της κάλπης για τους δύο διεκδικητές του χρίσματος, ο τελικός αριθμός των ψηφισάντων θα αποτελέσει και έναν δείκτη της δυνατότητας του Δημοκρατικού Συναγερμού να κινητοποιεί την κομματική του βάση ενόψει της μακράς προεκλογικής περιόδου που ακολουθεί.