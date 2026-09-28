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Τραγωδία στα κατεχόμενα: Τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα - Συνελήφθη η μητέρα του

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το παιδί έπεσε στην πισίνα ενώ η 45χρονη μητέρα του καθάριζε το σπίτι – Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του περιστατικού

Ο τετράχρονος Ερβέν Τσέλιο Καρντάκ έχασε τη ζωή του αφού έπεσε σε πισίνα στον κήπο ενός σπιτιού όπου βρισκόταν με τη μητέρα του στο Καζάφανι.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του, 45 ετών.

Σύμφωνα με την «αστυνομία», το περιστατικό έγινε στις 18.30 χθες. Η μητέρα καθάριζε το σπίτι και δεν είχε λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει στην πισίνα στον κήπο και να χάσει τη ζωή του.

Η 45χρονη διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν στο ψευδοκράτος χωρίς «νόμιμα» έγγραφα.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται.

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