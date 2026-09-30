Χρίστος Χρίστου: Δεν συμφωνούμε με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία - Το Εθνικό Συμβούλιο να αποφασίσει μια νέα πορεία στο Κυπριακό

Η τουρκική αδιαλλαξία δεν επιτρέπει, στην παρούσα φάση, ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι, παρά την καλή πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις διάφορες προτάσεις που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η τουρκική στάση δεν επιτρέπει αισιοδοξία για τις επερχόμενες εξελίξεις.

«Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει ακόμη μια φορά είναι ότι, παρά την καλή πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την κατάθεση διαφόρων προτάσεων από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας, η τουρκική αδιαλλαξία δεν επιτρέπει στην παρούσα φάση να είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, όσον αφορά τις επερχόμενες εξελίξεις».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ΕΛΑΜ ότι δεν συμφωνεί με τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ως βάση λύσης του Κυπριακού.

«Η θέση του ΕΛΑΜ είναι ότι δεν συμφωνούμε ότι η βάση της λύσης του Κυπριακού είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και θεωρούμε ότι το Εθνικό Συμβούλιο στο σύνολό του πρέπει να αποφασίσει για μια νέα πορεία, για μια νέα στρατηγική», είπε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ, η νέα στρατηγική θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα βάση για τη λύση του Κυπριακού, η οποία θα επικυρώνει τον κυπριακό Ελληνισμό και θα εγγυάται τη μακροημέρευση των επόμενων γενεών.

Πηγή: ΚΥΠΕ