Οδυσσέας Μιχαηλίδης μετά το Εθνικό Συμβούλιο: Η κατάσταση είναι τραγική - Να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό

Την εκτίμηση ότι η Τουρκία θα πετύχει τον στόχο της, με αποτέλεσμα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών να ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς ουσιαστική κινητικότητα στο Κυπριακό, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου την Τετάρτη.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε την κατάσταση τραγική, σημειώνοντας ότι παράλληλα με την προσπάθεια διάσωσης της διαδικασίας θα πρέπει να αρχίσει ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

«Για εμάς η κατάσταση είναι τραγική. Ναι, συμφωνούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και ο Πρόεδρος θα πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα άρσης του αδιεξόδου τις επόμενες λίγες μέρες που απομένουν και που το παράθυρο που λέγεται Γκουτέρες παραμένει ανοικτό», ανέφερε.

Ωστόσο, όπως είπε, η εκτίμηση του ΑΛΜΑ είναι ότι η Τουρκία θα πετύχει τον στόχο της και ο Γενικός Γραμματέας, κατά την αποχώρησή του, θα παραδώσει στον διάδοχό του «έναν λευκό φάκελο, μια λευκή κόλλα».

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ ανέφερε ότι ο σχεδιασμός για την επόμενη ημέρα δεν πρέπει να βασίζεται στη συντήρηση μιας εικόνας για ανύπαρκτη κινητικότητα, αλλά στην ανάδειξη της στάσης της Τουρκίας. «Για εμάς, η απόλυτα ανελλιπής στάση της Τουρκίας πρέπει πλέον να αναδειχθεί με έναν σαφή τρόπο», είπε.

Σε σχέση με τα οδοφράγματα και ειδικότερα το οδόφραγμα της Μιας Μηλιάς, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι είχε εισηγηθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να χειριστεί το θέμα με τρόπο που θα αφαιρούσε από την Τουρκία και τη διεθνή κοινή γνώμη το επιχείρημα ότι η τουρκική πλευρά είναι θετική και η ελληνοκυπριακή αρνητική.

«Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Η Τουρκία είναι ο πιο μεγάλος, βασικός και ο μοναδικός υπαίτιος για τη μη ύπαρξη προόδου», υποστήριξε. Όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είχε ανακοινωθεί δημόσια ότι, σε περίπτωση έναρξης των διαπραγματεύσεων στη βάση συμφωνημένου πλαισίου, θα μπορούσαν να γίνουν ενέργειες για το συγκεκριμένο οδόφραγμα, ακόμη και αν δεν ήταν δυνατό να εξασφαλιστούν τα ανταλλάγματα που ζητούνταν.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι ο διεθνής παράγοντας δεν έχει πειστεί πως η Τουρκία είναι ο βασικός υπαίτιος για τη μη ύπαρξη προόδου, προσθέτοντας ότι το ζήτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η ελληνοκυπριακή πλευρά το θέμα, «όχι επί της ουσίας, αλλά για να αναληφθεί πραγματικά η ευθύνη της Τουρκίας».

Σε ό,τι αφορά την ουσία της διαδικασίας, επανέλαβε ότι η θέση του ΑΛΜΑ είναι πως η Τουρκία θα πρέπει να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών και να αποδεχθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα ολοκληρώσει τη θητεία του χωρίς να έχει υπάρξει η διερευνημένη διάσκεψη, την οποία χαρακτήρισε ως το ζητούμενο που θα μπορούσε να δώσει ώθηση και να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση της διαδικασίας.

«Ο ΓΓ θα ολοκληρώσει τη θητεία του και δεν θα έχει υπάρξει κινητικότητα υπό την έννοια της διερευνημένης διάσκεψης, που είναι το ζητούμενο και που θα μπορούσε να δώσει μια ώθηση και εκκίνηση μιας διαδικασίας, ώστε ο νέος ΓΓ να βρει μια κατάσταση ξεκινημένη», είπε.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ εκτίμησε ακόμη ότι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας θα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός να εμπλακεί στο Κυπριακό, καθώς ο προκάτοχός του «είχε τη μοναδική ιδιότητα να είναι απόλυτα καλός γνώστης του Κυπριακού, να είναι Ευρωπαίος, να έχει πολύ καλές σχέσεις με ηγέτες της ΕΕ» και δεν κατάφερε να σημειώσει πρόοδο.

«Αυτό θεωρούμε ότι είναι τραγικό, υπό την έννοια ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από τον Γενάρη και μετά να πείσουμε τον διεθνή παράγοντα να ξανά ασχοληθεί με το Κυπριακό. Αυτό βολεύει μόνο την Τουρκία», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ