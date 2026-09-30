Μπρέσλοου: Σε στενή ευθυγράμμιση τα συμφέροντα ΗΠΑ και Κύπρου

Τα συμφέροντα και οι στόχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε ευθυγράμμιση, δήλωσε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Κύπρο, Τζον Μπρέσλοου, χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα περίοδο ενδεχομένως ως την καλύτερη στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών.

Μιλώντας στο Cyprus Forum στη Λευκωσία, ο κ. Μπρέσλοου ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να στηρίξουν τις προσπάθειες των Κυπρίων για επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Αμερικανός Πρέσβης χαρακτήρισε τις σχέσεις των δύο χωρών «καλύτερες από ποτέ», σημειώνοντας ότι αυτό δημιουργεί την ευκαιρία για νέους δρόμους συνεργασίας και για σκέψη γύρω από όσα μπορούν να επιτευχθούν σε βάθος χρόνου.

Αναφερόμενος στην Κοινή Δήλωση Πρόθεσης του 2018, η οποία υπεγράφη επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι άνοιξε νέο κεφάλαιο στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας. Η ψήφιση, το 2019, του Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act ενίσχυσε περαιτέρω τους δεσμούς, ενώ τα τελευταία χρόνια η συνεργασία επεκτάθηκε και σε νέους τομείς.

Όπως ανέφερε, ο Στρατηγικός Διάλογος του 2024 θεσμοθέτησε τη συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της εκπαίδευσης, του εμπορίου και του διαστήματος. Παράλληλα, ο οδικός χάρτης για τη διμερή αμυντική συνεργασία, που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς και η έναρξη της πρώτης υπόθεσης πώλησης αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού στην Κύπρο, έχουν καταστήσει τις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών πιο διαλειτουργικές από ποτέ.

Ο κ. Μπρέσλοου σημείωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχουν παρουσιάσει όραμα για τον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική εξωτερική πολιτική μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

«Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε καλά σε αυτή την προσπάθεια εδώ στην Κύπρο, επειδή πολλά από τα συμφέροντα και τους στόχους μας είναι τόσο στενά ευθυγραμμισμένα», είπε, προσθέτοντας ότι είναι ευγνώμων που φτάνει σε μια περίοδο η οποία μπορεί να είναι η καλύτερη στην ιστορία των σχέσεων των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η Κύπρος έχει επίσης επωφεληθεί από τη συλλογική προσπάθεια.

Με αφορμή την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρέσβης είπε ότι οι Κύπριοι κατανοούν την ιστορία «ίσως καλύτερα από τους πολίτες οποιουδήποτε άλλου έθνους που έχω γνωρίσει». Πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει περάσει από τη διαίρεση και την απώλεια και έχει αναδειχθεί ισχυρότερη, πιο ευημερούσα και με διαρκή ελπίδα για ένα επανενωμένο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, τόνισε ότι η αμερικανική θέση παραμένει σταθερή. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να στηρίζουν μια προσπάθεια, υπό την ηγεσία των Κυπρίων και με τη διευκόλυνση των Ηνωμένων Εθνών, για την επανένωση του νησιού ως διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα για όλους τους Κυπρίους, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», ανέφερε.

«Πρόκειται για μια κυπριακή λύση για τον κυπριακό λαό και η Αμερική είναι έτοιμη να σας στηρίξει στην επίτευξή της», πρόσθεσε.

Επενδύσεις και μείωση της γραφειοκρατίας

Ο κ. Μπρέσλοου, αναφερόμενος στην επιχειρηματική συνεργασία, είπε ότι βλέπει «πραγματικές ευκαιρίες» και ότι η αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων ενισχύει την ευημερία και των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές εταιρείες και η αμερικανική τεχνολογία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για την Κύπρο στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας και της καινοτομίας.

«Η Κύπρος είναι ένας ελκυστικός προορισμός για επενδύσεις», είπε, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για τις ευκαιρίες που χάνονται λόγω περιττών εμποδίων. Όπως ανέφερε, ακόμη και η αποχώρηση μίας εταιρείας μπορεί να σημαίνει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μένουν ανεκμετάλλευτα.

Κάλεσε τις δύο πλευρές να εργαστούν για τη βελτίωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και τη δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου περιβάλλοντος για αμερικανικές, διεθνείς και κυπριακές εταιρείες. Παράλληλα, κάλεσε την Κύπρο να καταστήσει την αγορά της πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και να στηρίζει τις αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται και επενδύουν στο νησί.

Ο Αμερικανός Πρέσβης κάλεσε επίσης την Κυπριακή Δημοκρατία «να είναι τολμηρή και να αντιστέκεται σε κανονισμούς που περιορίζουν την καινοτομία και την ανάληψη ρίσκου».

Ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Ο κ. Μπρέσλοου είπε ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε σημαντική δουλειά θέτοντας την απλοποίηση των ευρωπαϊκών κανονισμών στην ατζέντα κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με την κυπριακή κυβέρνηση, καθώς αρκετοί κανονισμοί έχουν, όπως είπε, «σοβαρές ακούσιες συνέπειες για την ευημερία τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Κύπρου». Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους κανονισμούς της ΕΕ για το μεθάνιο, στον κανονισμό για την αποψίλωση των δασών, στον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), καθώς και σε περιορισμούς του Industrial Accelerator Act και του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, οι οποίοι, όπως είπε, επιβαρύνουν τις συνεργασίες με αμερικανικές βιομηχανίες.

Σημείωσε ότι οι κανονιστικές διαδικασίες δεν κινούνται με τον ρυθμό των επιχειρήσεων του 21ου αιώνα και ότι πρέπει να απλοποιηθούν, ώστε οι επενδυτές και οι εταιρείες να έχουν διαφάνεια και προβλεψιμότητα. Η μείωση της γραφειοκρατίας αποτελεί, όπως είπε, «μία από τις υψηλότερες προτεραιότητές μου».

Τεχνολογία και ενέργεια

Ο Αμερικανός Πρέσβης τόνισε ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν διαδραματίσει «καθοριστικό ρόλο» στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αναφέρθηκε στη συνεργασία της GE Aerospace με την κυπριακή UAMCO, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε ώστε η Κύπρος να καταστεί πραγματικός αεροπορικός κόμβος.

Εταιρείες όπως η Plug and Play και η Tenstorrent επενδύουν ήδη στον αναπτυσσόμενο τεχνολογικό τομέα της Κύπρου, ενώ η ανάπτυξη της Λεμεσού ως τεχνολογικού κόμβου έχει προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Μπρέσλοου εξέφρασε την προσδοκία για περαιτέρω επενδύσεις στις τεχνολογίες του μέλλοντος και αναφέρθηκε στην προώθηση των υπεράκτιων αποθεμάτων φυσικού αερίου της Κύπρου προς την παραγωγή, χάρη στις συνεργασίες με τη Chevron, την Exxon και άλλους. «Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια», είπε, σημειώνοντας ότι η ανάδειξη της Κύπρου σε παραγωγό ενέργειας θα μειώσει την εξάρτηση από προβληματικούς προμηθευτές και θα ενισχύσει την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή.

Εκπαίδευση και ανταλλαγές

Ο Πρέσβης ανέφερε ότι ο στρατηγικός διάλογος έχει επίσης πολιτιστική και εκπαιδευτική διάσταση, με δεσμεύσεις για ενίσχυση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην Κύπρο και διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανταλλαγών.

«Αν υπάρχει ένα μάθημα που έχω αποκομίσει από τις επιχειρήσεις και τη ζωή, είναι ότι δεν χτίζεις κάτι που διαρκεί κοιτάζοντας μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Το χτίζεις επενδύοντας στους ανθρώπους», είπε.

Πρόσθεσε ότι φέτος, χάρη σε σημαντική επένδυση του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποδέχθηκε η Κύπρος τη μεγαλύτερη ομάδα βοηθών διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας του προγράμματος Fulbright στην ιστορία του. Οι βοηθοί εργάζονται σε σχολεία σε ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, σε συνεργασία με δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικούς.

Παράλληλα, διευρύνθηκαν σημαντικά τα προγράμματα ανταλλαγής για επαγγελματίες, φέρνοντας σε επαφή ανερχόμενα στελέχη από την Κύπρο με τους Αμερικανούς ομολόγους τους. Ο κ. Μπρέσλοου κάλεσε τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους νέοι Κύπριοι επαγγελματίες θα μπορούν να εξασφαλίσουν πρακτική άσκηση σε καινοτόμες αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες.

«Μιλώ για μια έξυπνη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, η οποία δημιουργεί σχέσεις, δεξιότητες και φιλίες και θα διαμορφώσει τις διμερείς σχέσεις όχι μόνο για τα επόμενα πέντε χρόνια, αλλά για τα επόμενα 50 χρόνια», είπε.

«Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο όλων όσων συζητήσαμε σήμερα: της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας, των οικονομικών μας δεσμών και του κοινού μας σκοπού», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ