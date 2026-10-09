Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς, Μενέλαος Μενελάου, και ο εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, συναντήθηκαν την Παρασκευή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη συνάντηση των ηγετών την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.
Συνάντηση Μενελάου και Ντανά ενόψει της συνάντησης των ηγετών
Οι εκπρόσωποι των δύο ηγετών και οι ομάδες τους συναντήθηκαν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.
Σε ανάρτησή τους στο Χ, τα ΗΕ ανέφεραν ότι οι δύο εκπρόσωποι και οι ομάδες τους συναντήθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή, υπό την αιγίδα της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ και κατόπιν οδηγιών της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη συνάντηση των ηγετών την επόμενη εβδομάδα, αναφέρεται στην ανάρτηση.
Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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