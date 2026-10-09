Συνάντηση Μενελάου και Ντανά ενόψει της συνάντησης των ηγετών

Σε ανάρτησή τους στο Χ, τα ΗΕ ανέφεραν ότι οι δύο εκπρόσωποι και οι ομάδες τους συναντήθηκαν νωρίτερα την Παρασκευή, υπό την αιγίδα της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ και κατόπιν οδηγιών της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη συνάντηση των ηγετών την επόμενη εβδομάδα, αναφέρεται στην ανάρτηση.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ