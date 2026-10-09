Με στόχο την καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης, το Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ε΄ - Αγίου Δημητρίου πραγματοποίησε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το έργο της Europa Donna Κύπρου.
Πάφος: Μαθητές στέλνουν μηνύματα αγάπης και ελπίδας μέσα από δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, ενώ γνώρισαν το σημαντικό έργο που επιτελεί η Europa Donna Κύπρου στη στήριξη των γυναικών που αντιμετωπίζουν την ασθένεια, καθώς και των οικογενειών τους. Η δράση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τα παιδιά να αντιληφθούν τη σημασία της ενημέρωσης, της έμπρακτης συμπαράστασης και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.
Μέσα από τη συμμετοχή τους, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα αγάπης, δύναμης και ελπίδας, αναδεικνύοντας την αξία της συλλογικής προσπάθειας απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Η πρωτοβουλία επιβεβαίωσε ότι η ευαισθητοποίηση και η αλληλεγγύη αποτελούν αξίες που μπορούν να καλλιεργούνται από μικρή ηλικία, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Με κεντρικό μήνυμα την πρόληψη, την ενημέρωση και την ελπίδα, το σχολείο ανέδειξε τη σημασία της εκπαίδευσης όχι μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά και στην καλλιέργεια ανθρωπιάς, σεβασμού και κοινωνικής προσφοράς.
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