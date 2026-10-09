Έμιλυ Γιολίτη: «Θα ψήφιζα και Τουρκοκύπριο για Πρόεδρο - Δεν συμφωνώ με τη χρήση του ελληνικού εθνικού ύμνου - Τσακώθηκα με τον Αναστασιάδη» (βίντεο)

Αν και η συζήτηση ξεκίνησε σε πιο χαλαρούς τόνους, με αναφορές στα παιδικά της χρόνια, την οικογένειά της και τις πανεπιστημιακές της σπουδές, στη συνέχεια κινήθηκε σε πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, με την πρώην υπουργό να διατυπώνει ξεκάθαρες θέσεις για το Κυπριακό, τη δημόσια διοίκηση, τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Η Κύπρος πρέπει να είναι ανεξάρτητη και από την Ελλάδα και από την Τουρκία»

Αναφερόμενη στο Κυπριακό, η κ. Γιολίτη δήλωσε ότι θεωρεί πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να λειτουργεί ως πλήρως ανεξάρτητο κράτος.

«Η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος, άρα θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητη και από την Ελλάδα και από την Τουρκία», ανέφερε.

Παράλληλα εξέφρασε διαφωνία με το γεγονός ότι η Κύπρος χρησιμοποιεί τον ελληνικό εθνικό ύμνο, σημειώνοντας ότι σε μια επανενωμένη χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι ευαισθησίες των Τουρκοκυπρίων. «Δεν γίνεται ο ηγέτης και των δύο να είναι ένας παπάς», δήλωσε, υποστηρίζοντας τον διαχωρισμό θρησκείας και κράτους.

Στο ίδιο πλαίσιο είπε πως δεν θα είχε πρόβλημα να ψηφίσει Τουρκοκύπριο για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Εγώ ευχαρίστως θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριο πρόεδρο. Αν είναι πιο ικανός από τον Ελληνοκύπριο, γιατί να μην τον ψηφίσω;», ανέφερε.

Τόνισε βέβαια την τουρκική απειλή και εμμέσως κατέκρινε το γεγονός ότι δεν έχουμε «την πειθαρχεία του ισραηλινού κράτους», ως προς την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στις γυναίκες.

«Πούλησα τις μετοχές μου για €3,5 εκατ. και πήγα με καθαρά χέρια»

Μιλώντας για την είσοδό της στην πολιτική, η κ. Γιολίτη επανέλαβε ότι εγκατέλειψε μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στη δικηγορία για να υπηρετήσει, όπως είπε, την πατρίδα της.

Αποκάλυψε ότι πούλησε τις μετοχές που κατείχε στο δικηγορικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν έναντι περίπου €3,5 εκατομμυρίων, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

«Άφησα μια δουλειά στην οποία ήμουν πετυχημένη. Θεωρώ ότι έκανα κάτι για να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Μπορώ να σου πω ότι ήμουν η μόνη υπουργός που πήγα με εντελώς καθαρά χέρια», είπε.

«Ήμουν η μόνη υπουργός που πήγε με εντελώς καθαρά χέρια»

Η πρώην υπουργός μίλησε εκτενώς και για την απόφασή της να εγκαταλείψει την καριέρα της στη δικηγορία για να εισέλθει στην πολιτική.

Όπως ανέφερε, πούλησε τις μετοχές που κατείχε στο δικηγορικό γραφείο όπου εργαζόταν έναντι περίπου 3,5 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

«Άφησα μια δουλειά στην οποία ήμουν πετυχημένη για να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Ήμουν η μόνη υπουργός που πήγα με εντελώς καθαρά χέρια», δήλωσε.

Γιατί παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Αναστασιάδη

Ερωτηθείσα για την αποχώρησή της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από περίπου έναν χρόνο θητείας, η κ. Γιολίτη υποστήριξε ότι είχε την αίσθηση πως δεν απολάμβανε πλέον τη στήριξη του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη.

Όπως ανέφερε, όταν επικοινώνησε μαζί του για να ζητήσει εξηγήσεις, ενημερώθηκε ότι η προσωπική της σχέση με μέλη της οικογένειας του Προέδρου δημιουργούσε, κατά την άποψή του, πρόβλημα στην εικόνα της κυβέρνησης.

Η ίδια υποστήριξε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την κυβέρνηση ως προς τη δημόσια εικόνα της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η δική της θητεία υπήρξε παραγωγική, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που παρέμεινε στο αξίωμα.

«Μου έδειχναν λίστες αλλά δεν θα προωθούσα ποτέ κάποιον επειδή ήταν ΔΗΣΥ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η αναφορά της στον τρόπο λειτουργίας της κρατικής μηχανής.

«Μπορεί να έπαιρνα κάποιες λίστες και να μου έλεγαν "αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε..." Εγώ δεν θα έκανα ποτέ έτσι», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι παρότι η ίδια είναι «παιδί του ΔΗΣΥ», δεν θα προωθούσε ποτέ κάποιον μόνο και μόνο επειδή πρόσκειται πολιτικά στο κόμμα.

«Δεν θα προάξω κάποιον για το κόμμα μου», σημείωσε.

Για τον Αναστασιάδη: «Ίσως ο πιο έξυπνος Πρόεδρος που είχαμε»

Παρά τις διαφωνίες που περιέγραψε, η κ. Γιολίτη μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τον Νίκο Αναστασιάδη.

Τον χαρακτήρισε «πολύ έμπειρο πολιτικό», «εργατικό» και «οξυδερκή», προσθέτοντας ότι ίσως να ήταν «ο πιο έξυπνος Πρόεδρος που είχαμε».

Την ίδια στιγμή, όμως, εξέφρασε την άποψη ότι δεν υπήρξε καλός κριτής συνεργατών, λέγοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης πρόσωπα που δεν έπρεπε να είχαν διοριστεί.

Παράλληλα υποστήριξε ότι η συνολική αξιολόγηση της διακυβέρνησής του είναι συχνά άδικη, καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά σε καταγγελίες περί διαφθοράς χωρίς να αναγνωρίζεται, όπως είπε, το έργο που παρήχθη.

«Ο Χριστοδουλίδης είναι καλός πρόεδρος»

Θετική ήταν και η αποτίμησή της για τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η κ. Γιολίτη χαρακτήρισε τον Νίκο Χριστοδουλίδη εργατικό και αποτελεσματικό διπλωμάτη, τονίζοντας ότι θεωρεί πως είναι καλός Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα επιθυμούσε πιο γρήγορη πρόοδο σε ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας, η παιδεία, η ενέργεια, το ΓεΣΥ και το κυκλοφοριακό.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στην πολιτική

Η πρώην υπουργός δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική. «Ακόμη και σήμερα μου αρέσει η πολιτική. Δεν αποκλείω τίποτα για το μέλλον», ανέφερε.

Αιχμές για τη δημόσια διοίκηση

Μιλώντας για την εμπειρία της στο κράτος, η πρώην υπουργός δήλωσε ότι βρέθηκε σε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από αυτό που γνώριζε ως δικηγόρος.

«Είχα μάθει να κάνω τα πράγματα γρήγορα και αποτελεσματικά, κάτι που δεν ισχύει στο Δημόσιο», είπε.

Εξέφρασε επίσης τη διαφωνία της με την απουσία ουσιαστικής αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία.

«Η κατάρα της μονιμότητας και η παντελής έλλειψη αξιολόγησης επιβραβεύει τους μέτριους και τραβά προς τα κάτω όσους προσπαθούν να κάνουν κάτι καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στήριξη στον Φειδία για τις επαφές με Τουρκοκύπριους

Η κ. Γιολίτη εξέφρασε επίσης θετική άποψη για τις πρωτοβουλίες του Φειδία Παναγιώτου προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα, καθώς και για το podcast που είχε πραγματοποιήσει με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ.

Μάλιστα, σε αρκετές στιγμές της συζήτησης προέτρεψε τον ευρωβουλευτή να αξιοποιήσει την επιρροή που διαθέτει σήμερα ώστε να προωθήσει συγκεκριμένες αλλαγές σε προβλήματα που, όπως διαπίστωσαν, τους βρίσκουν σε κοινό έδαφος.

Το επεισόδιο ολοκληρώθηκε με εκτενή συζήτηση γύρω από τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Κύπρο, με την πρώην υπουργό να επιχειρεί να εξηγήσει στον οικοδεσπότη βασικές πτυχές του κυπριακού δικαστικού συστήματος.