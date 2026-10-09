Έρευνα της ΥΚΑΝ στη Λεμεσό: Εντοπίστηκαν κάνναβη, κοκαΐνη και €2.870 - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα (φώτος)

Συγκεκριμένα, μέλη της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, διενήργησαν σήμερα έρευνα δυνάμει δικαστικού εντάλματος σε διαμέρισμα στη Λεμεσό όπου διαμένουν 26χρονος και 20χρονη.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκε αρχικά ποσότητα κάνναβης βάρους 2 περίπου γραμμαρίων και μία ζυγαριά ακριβείας. Στη συνέχεια εντοπίστηκε μια ρούχινη τσάντα στην οποία υπήρχαν εννέα συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συνολικού μικτού βάρους 1 κιλού και 137 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 50 γραμμαρίων, μια συσκευασία που περιείχε ρητίνη κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 95 γραμμαρίων και διάφορα άλλα αντικείμενα τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Εντοπισμός πέραν του ενός κιλού κάνναβης στη Λεμεσό. Συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. https://t.co/NBxAAehe3M https://t.co/FpR0iwVKV8 — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 9, 2026

Εντοπίστηκαν επίσης τρία κινητά τηλέφωνα καθώς και το χρηματικό ποσό των €2,870.

Τα πιο πάνω πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και οδηγήθηκαν στα γραφεία της ΥΚΑΝ όπου επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση.

Αύριο το πρωί θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.