Πράσινη Σημαία για τον Δήμο Λάρνακας για το Πάρκο Σαλίνα και τις Πράσινες Παραλίες

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λάρνακας, η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της 8ης Ετήσιας Τελετής Βράβευσης. Τα βραβεία απένειμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Η διάκριση αφορά δύο περιβαλλοντικά έργα: τη δημιουργία του Δημοτικού Πάρκου Σαλίνα στο κέντρο της Λάρνακας, στην κατηγορία «Πολιτισμός και Περιβάλλον», και την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Πράσινων Παραλιών, στην κατηγορία «Πράσινες Περιοχές - Αστική Βιοποικιλότητα».

Παράλληλα, ο Δήμος Λάρνακας ήταν ένας από τους τρεις φιναλίστ για την ειδική τιμητική διάκριση «Χρυσό Αγρινό» και τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Κύπρου για το 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη συνεχή προσπάθεια του Δήμου για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση του πρασίνου και της βιοποικιλότητας, καθώς και την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ