Κυπριακό: Νέο τετ α τετ Χριστοδουλίδη - Έρχιουρμαν σήμερα, έρχεται Κύπρο η Ολγκίν

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν από κοινού με μέλη των Τεχνικών Επιτροπών Νεολαίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και του Συμβουλίου Σώματος Κοινωνίας των Πολιτών.

Τη Δευτέρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα και επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν. Κατά τη συνάντηση, του μετέφερε τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη επιθυμία της Κυβέρνησης να μην υπάρχουν από την τουρκοκυπριακή πλευρά παραβιάσεις ή απόπειρες παραβίασης του στάτους κβο στη νεκρή ζώνη.

Την ερχόμενη Παρασκευή είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, ενώ έχει ήδη καθοριστεί και κοινή συνάντηση του κ. Χριστοδουλίδη και του κ. Ερχιουρμάν με την κ. Ολγκίν.

Πηγή: ΚΥΠΕ