Ακρίβεια και υψηλό κόστος δανεισμού στη σκιά του βρετανικού προϋπολογισμού

Ο Υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, έχει περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια και καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηματοπιστωτικών αγορών και στην ανάγκη άμεσης μείωσης του κόστους ζωής, καθώς τα τελευταία στοιχεία δείχνουν νέα επιδείνωση.

Οι τιμές στα βρετανικά καταστήματα αυξήθηκαν τον Οκτώβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δυόμισι ετών. Σύμφωνα με στοιχεία της Βρετανικής Κοινοπραξίας Λιανεμπορίου που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών έφθασε το 2,1%, από 1,4% τον Σεπτέμβριο. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 2,9% και οι τιμές των μη διατροφικών προϊόντων κατά 1,7%.

Η επικεφαλής της Κοινοπραξίας, Έλεν Ντίκινσον, προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν πλέον να απορροφούν τις συνεχείς αυξήσεις του λειτουργικού τους κόστους. Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και μεταφορών, μαζί με τις αυξημένες εργοδοτικές επιβαρύνσεις, μετακυλίονται σταδιακά στους καταναλωτές.

Τα στοιχεία εντείνουν την ανησυχία, καθώς ο γενικός πληθωρισμός στη Βρετανία βρίσκεται ήδη στο 3,5%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Τράπεζα της Αγγλίας.

Την ίδια ώρα, η Κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις από το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, το οποίο τον Μάρτιο υπολογιζόταν σε περίπου 24 δισεκατομμύρια στερλίνες, εκτιμάται πλέον ότι έχει περιοριστεί σημαντικά.

Η απόδοση των δεκαετών βρετανικών κρατικών ομολόγων κινείται κοντά στο 5,33%. Αυτό αυξάνει το κόστος δανεισμού του Δημοσίου και περιορίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων παρεμβάσεων στην οικονομία.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ επιδιώκει να παρουσιάσει μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Στις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί περιλαμβάνεται η κατάργηση εισαγωγικών δασμών σε περισσότερα από 100 προϊόντα, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, λιπάσματα και πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στις τράπεζες, καθώς και στοχευμένες ελαφρύνσεις για χαμηλοσυνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παραμένει, ωστόσο, το ερώτημα κατά πόσο τα μέτρα θα επαρκέσουν για να ανακόψουν την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου χωρίς να οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του δημόσιου δανεισμού.

Ο προϋπολογισμός θεωρείται κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει θέσει την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στο επίκεντρο της κυβερνητικής του ατζέντας.

Οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένεται επίσης να επηρεάσουν την πορεία της στερλίνας, τις αντιδράσεις των αγορών και τις επόμενες κινήσεις της Τράπεζας της Αγγλίας.

Για την Κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι διττό: να πείσει τους πολίτες ότι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά τους μειώνοντας το κόστος ζωής και, παράλληλα, να καθησυχάσει τις αγορές ότι τα δημόσια οικονομικά παραμένουν υπό έλεγχο.

Πηγή: ΚΥΠΕ