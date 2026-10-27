Ο Πρόεδρος επιμένει στην πρόταση για την Αμμόχωστο παρά την απόρριψη Ερχιουρμάν

Ενόψει της σημερινής πρωινής συνάντησης των δύο ηγετών στο πλαίσιο των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο με τον δήμαρχο Αμμοχώστου στην προσφυγιά, Σίμο Ιωάννου, και το δημοτικό συμβούλιο.

Καλωσορίζοντας τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η πρότασή του για την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου δεν είναι μια παλιά πρόταση, αλλά βασίζεται σε προηγούμενες συζητήσεις.

Σημείωσε ότι ο Ερχιουρμάν απέρριψε την πρόταση, αφού την εξέτασε, κατά την προηγούμενη συνάντησή τους την περασμένη Τρίτη. «Ωστόσο, δεν έχει αποσυρθεί από το τραπέζι», πρόσθεσε.

Ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι επιθυμούσε να συζητήσει με το δημοτικό συμβούλιο Αμμοχώστου πώς θα μπορούσε να εμπλουτιστεί η πρόταση για το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής, ώστε να επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα μέσω ενός τέτοιου «τολμηρού» μέτρου οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επίλυση του Κυπριακού.

Ο Πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι υπέβαλε προτάσεις για νέα σημεία διέλευσης, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει πρόοδος στη σημερινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους 700.000 ευρώ για την ανέγερση νέου δημοτικού μεγάρου Αμμοχώστου.

Επιμονή στην πρόταση για την Αμμόχωστο παρά την απόρριψη

Μιλώντας μετά τη συνάντηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι το δημοτικό συμβούλιο Αμμοχώστου χαιρέτισε την πρόταση για άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής στους κατοίκους της και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην περαιτέρω επεξεργασία της, επιδιώκοντας την αποδοχή της.

Ο κ. Λετυμπιώτης πρόσθεσε: «Επιμένουμε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να αξιοποιηθεί. Μπορεί και πρέπει να συζητηθεί, περιλαμβανομένης της παρουσίας της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο για την απόρριψη της πρότασης από τον Ερχιουρμάν, με το επιχείρημα ότι δεν περιλαμβάνει την άμεση εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για το απευθείας εμπόριο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πρόταση προβλέπει την επιστροφή της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, στη βάση των ψηφισμάτων 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, με ταυτόχρονη λειτουργία του λιμανιού της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Αυτά τα οφέλη μπορούν να είναι άμεσα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πρόταση θα προσφέρει στους Τουρκοκύπριους πρόσβαση σε αγορές στις οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση.

Χωρίς το Πρωτόκολλο της Άγκυρας

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ακόμη ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές της, η συγκεκριμένη πρόταση δεν περιλαμβάνει αναφορά στην εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, το οποίο απαιτεί από την Τουρκία να ανοίξει τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της σε αεροσκάφη και πλοία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κάλεσε τους δύο ηγέτες να διεξαγάγουν μια παραγωγική και εις βάθος συζήτηση για τον τρόπο εφαρμογής της πρότασης, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Αναγνώρισε επίσης ότι, στο πλαίσιο των 19 προτάσεων του Προέδρου, έχει εισηγηθεί το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, τα οποία δεν είχαν συζητηθεί προηγουμένως.

Συνομιλία Ντιανέ – Χριστοδουλίδη για την UNFICYP

Ο Χριστοδουλίδης συναντήθηκε τη Δευτέρα και με τον επικεφαλής της UNFICYP, Χασίμ Ντιανέ. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, ενόψει της άφιξης της Ολγκίν την Πέμπτη.

Σημείωσε ότι η Ολγκίν θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο την επόμενη ημέρα, την Παρασκευή, ενώ στις 9 Νοεμβρίου προγραμματίζεται τριμερής συνάντηση με τη συμμετοχή των δύο ηγετών.

Μιλώντας στον «Πολίτη», ο εκπρόσωπος Τύπου της UNFICYP, Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε ότι η χθεσινή συνάντηση, η οποία εντάσσεται στις τακτικές επαφές, «επικεντρώθηκε στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις επιχειρήσεις της UNFICYP κατά τους τελευταίους έξι μήνες».

Ο Ντιανέ ενημέρωσε τον Χριστοδουλίδη για το προσχέδιο της έκθεσης της UNFICYP, όπως είχε ενημερώσει και τον Ερχιουρμάν την προηγούμενη Δευτέρα.

Η έκθεση της UNFICYP θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις αρχές Ιανουαρίου, όπως και δεύτερη εξαμηνιαία έκθεση για την αποστολή Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, η ετήσια εντολή της UNFICYP αναμένεται να ανανεωθεί στις 31 Ιανουαρίου 2027.