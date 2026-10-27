Παπαναστασίου για την συμφωνία για το «Κρόνος»: «Οι εταιρείες κοιτάζουν το κέρδος τους, το κράτος πρέπει να διασφαλίζει το δικό μας όφελος» (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, επισήμανε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούν με γνώμονα την κερδοφορία τους, ενώ το κράτος οφείλει να διασφαλίζει τα δικά του συμφέροντα. Τόνισε, παράλληλα, ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξάγονται με ιδιαίτερη προσοχή και να μην περιορίζονται στην εξυπηρέτηση πολιτικών και γεωπολιτικών επιδιώξεων, αλλά να εξασφαλίζουν και απτό οικονομικό όφελος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Παπαναστασίου χαρακτήρισε τη χθεσινή εξέλιξη θετική, καθώς σηματοδοτεί την ενεργοποίηση των συμβάσεων για την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών και τη μετάβαση από την εξερεύνηση στην ανάπτυξη του κοιτάσματος. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διαχώρισε την εμπορική σημασία του έργου για τις εμπλεκόμενες εταιρείες από τα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

«Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, για το συγκεκριμένο κοίτασμα και την εμπορευματοποίηση του φυσικού αερίου του Κρόνου, η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει περισσότερο γεωπολιτικά οφέλη παρά οικονομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα 1,8 δισ. δολάρια δεν είναι έσοδα της Κύπρου

Ο τέως υπουργός έσπευσε να διευκρινίσει τι ακριβώς αντιπροσωπεύει το ποσό των 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συνδέεται με τις νέες συμφωνίες.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για τη συνολική αξία των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με εργολάβους για την ανάπτυξη του κοιτάσματος και όχι για την οικονομική απόδοση του έργου προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το ποσό καλύπτει, μεταξύ άλλων, τον μηχανικό σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού, τις γεωτρήσεις, την κατασκευή και εγκατάσταση υποθαλάσσιων υποδομών, καθώς και τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε σύμβαση με τη McDermott International, αξίας μεταξύ 500 και 750 εκατομμυρίων δολαρίων, εξηγώντας ότι η μη ανακοίνωση ακριβούς ποσού συνδέεται με την εμπορική ευαισθησία των σχετικών συμφωνιών.

Υπογράμμισε ακόμη ότι οι συμβάσεις καθορίζουν δεσμεύσεις ως προς το αντικείμενο και το οικονομικό τους περιεχόμενο, όχι όμως κατ' ανάγκη απόλυτα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης.

Γιατί τα πρώτα έσοδα ενδέχεται να είναι πενιχρά

Ο κ. Παπαναστασίου εξήγησε ότι τα έσοδα του κράτους θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, καθώς και από τους όρους των συμφωνιών με τις εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Ενέργειας, όπως ανέφερε, είχαν εξεταστεί τρία διαφορετικά οικονομικά σενάρια: ένα απαισιόδοξο, ένα μεσαίο και ένα αισιόδοξο.

Ειδικά στην περίπτωση του μεσαίου σεναρίου, εκτίμησε ότι το έργο ενδέχεται να μην αποφέρει ιδιαίτερα σημαντικά έσοδα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καθοριστικός παράγοντας είναι η απόσβεση των δαπανών που έχουν πραγματοποιήσει οι εταιρείες για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Όπως εξήγησε, από την έναρξη της παραγωγής οι εταιρείες θα αρχίσουν να ανακτούν τις επιλέξιμες δαπάνες τους, γεγονός που επηρεάζει την κατανομή των οικονομικών αποδόσεων.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα έχει κάποια εισοδήματα, ίσως μικρά, πενιχρά στις αρχές, διότι πρέπει πρώτα να αποσβεστούν όλα αυτά τα κόστη», σημείωσε.

Δεν έδωσε συγκεκριμένο ποσό για τα αναμενόμενα κρατικά έσοδα, επιμένοντας ότι δεν πρέπει να συγχέεται η αξία των κατασκευαστικών συμβάσεων με την οικονομική απόδοση της εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου.

Πώς θα φτάνει το κυπριακό αέριο στην Αίγυπτο

Αναλύοντας τον σχεδιασμό του έργου, ο τέως υπουργός εξήγησε ότι το φυσικό αέριο του «Κρόνου» θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους περίπου 110 χιλιομέτρων, ο οποίος θα συνδέει το κοίτασμα με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του αιγυπτιακού κοιτάσματος «Ζορ».

Από εκεί θα διοχετεύεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Αιγύπτου και στη συνέχεια, μέσω πρόσθετου αγωγού περίπου 60 χιλιομέτρων, θα καταλήγει στο τερματικό υγροποίησης της Νταμιέτας.

Όπως διευκρίνισε, η συμφωνία προβλέπει ότι το φυσικό αέριο θα διατίθεται σε αέρια μορφή στην είσοδο του τερματικού της Νταμιέτας, ενώ στη συνέχεια οι εταιρείες Eni και TotalEnergies θα μπορούν να εμπορεύονται το υγροποιημένο προϊόν στις διεθνείς αγορές. Με βάση τις ανακοινώσεις των εταιρειών, ο κύριος προορισμός του φυσικού αερίου αναμένεται να είναι η ευρωπαϊκή αγορά.

Ο κ. Παπαναστασίου χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη επιλογή ως την πιο ρεαλιστική υπό τις σημερινές συνθήκες, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων αιγυπτιακών εγκαταστάσεων περιορίζει την ανάγκη κατασκευής εντελώς νέων υποδομών.

«Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμφωνηθεί»

Ερωτηθείς γιατί δεν δημοσιοποιούνται αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα του έργου, αναγνώρισε ότι οι εμπορικές συμφωνίες αυτού του είδους χαρακτηρίζονται συνήθως από εμπιστευτικότητα.

Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αναζητηθεί τρόπος παρουσίασης των βασικών οικονομικών παραμέτρων, χωρίς να παραβιάζονται οι όροι εμπιστευτικότητας.

«Ο πολίτης είναι ο ιδιοκτήτης του φυσικού πλούτου της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα πρέπει να γνωρίζει τι έχει συμφωνηθεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα με βάση τα διαφορετικά οικονομικά σενάρια.

Με τον τρόπο αυτό, εξήγησε, θα μπορεί ο πολίτης να γνωρίζει τι πραγματικά σημαίνει για τα κρατικά ταμεία η έναρξη εμπορικής εκμετάλλευσης του κυπριακού φυσικού αερίου.

Να διεκδικήσει η Κύπρος καλύτερους όρους

Ο κ. Παπαναστασίου αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να αγοράζει στο μέλλον υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αίγυπτο, το οποίο θα προέρχεται από το κοίτασμα «Κρόνος».

Όπως εξήγησε, όταν ολοκληρωθεί και λειτουργήσει το τερματικό στο Βασιλικό, θα μπορούσε να εξεταστεί η προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Νταμιέτα για επαναεριοποίηση στην Κύπρο.

Κατά την εκτίμησή του, στο πλαίσιο μιας τέτοιας διευθέτησης θα μπορούσαν να συζητηθούν ειδικοί εμπορικοί όροι, διαφορετικοί από εκείνους που επικρατούν στις διεθνείς αγορές.

Ο τέως υπουργός υπογράμμισε ότι οι εταιρείες επιδιώκουν, όπως είναι αναμενόμενο, τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους, αλλά το κράτος έχει διαφορετικές προτεραιότητες και οφείλει να αξιοποιεί τη διαπραγματευτική του θέση.

Τόνισε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά σε πολιτικά ή γεωπολιτικά κριτήρια, αλλά να διασφαλίζουν και το οικονομικό συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας.