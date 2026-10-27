Στα 115 δολάρια το βαρέλι κινείται την Τρίτη η τιμή του πετρελαίου Brent, μετά την άνοδο της Δευτέρας στα 117 δολάρια. Η αύξηση καταγράφηκε εν μέσω ανανεωμένων διπλωματικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας στον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν.
Στα $115 το Brent και στα €96 το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο
Το Brent διαμορφώνεται στα 115,89 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχωρεί στα 96,26 ευρώ τη μεγαβατώρα. Η πληρότητα των τερματικών φυσικού αερίου στην Ευρώπη βρίσκεται στο 74,9%.
Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου TTF, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρεί στα 96 ευρώ τη μεγαβατώρα, αφού είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, στα 97 ευρώ.
Το πρωί της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Δεκέμβριο κατέγραφαν οριακή άνοδο 0,08%, στα 115,89 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 0,01%, στα 101,77 δολάρια το βαρέλι.
Τα συμβόλαια Νοεμβρίου του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF σημείωναν πτώση 0,25%, στα 96,26 ευρώ τη μεγαβατώρα.
Η πληρότητα των τερματικών φυσικού αερίου της Ευρώπης βρίσκεται στο 74,9%, έναντι 85% - 90% που καταγραφόταν άλλες χρονιές ενόψει του χειμώνα.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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