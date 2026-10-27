Στα $115 το Brent και στα €96 το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο

Την ίδια ώρα, η τιμή του φυσικού αερίου TTF, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, υποχωρεί στα 96 ευρώ τη μεγαβατώρα, αφού είχε ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας τετραετίας, στα 97 ευρώ.

Το πρωί της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent με παράδοση τον Δεκέμβριο κατέγραφαν οριακή άνοδο 0,08%, στα 115,89 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI ενισχυόταν κατά 0,01%, στα 101,77 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια Νοεμβρίου του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου TTF σημείωναν πτώση 0,25%, στα 96,26 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Η πληρότητα των τερματικών φυσικού αερίου της Ευρώπης βρίσκεται στο 74,9%, έναντι 85% - 90% που καταγραφόταν άλλες χρονιές ενόψει του χειμώνα.

Πηγή: ΚΥΠΕ