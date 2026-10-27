Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Στρόβολο – Επιχείρηση κατάσβεσης

Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο, σε χωράφι στην περιοχή του Στροβόλου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, κάνοντας χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, θα ακολουθήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.