Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία στη Λευκωσία, έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ιδιωτικό όχημα στον Στρόβολο.
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Στρόβολο – Επιχείρηση κατάσβεσης
Φωτογραφία: Demetris Tokaris / FB
Με δύο πυροσβεστικά οχήματα επενέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια, τα οποία θα διερευνηθούν
Σύμφωνα με ενημέρωση του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, η φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο, σε χωράφι στην περιοχή του Στροβόλου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν μέλη των Πυροσβεστικών Σταθμών Λευκωσίας με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.
Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν, κάνοντας χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.
Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ, όπως ανέφερε ο κ. Κεττής, θα ακολουθήσει διερεύνηση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.
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