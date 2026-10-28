Οι ηγέτες κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους - Θετικό το αποτύπωμα από τις από κοινού συναντήσεις με τις δικοινοτικές ομάδες

Οι δύο ηγέτες είχαν χθες κατ' ιδίαν συνάντηση διάρκειας μίας ώρας, η οποία ακολουθήθηκε από «εποικοδομητικές» συζητήσεις με τρεις δικοινοτικές επιτροπές που εργάζονται πάνω σε κοινά έργα. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν από κοινού, σε μια σπάνια περίσταση, σε συναντήσεις με τις τεχνικές επιτροπές για τη Νεολαία και την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και με τη νεοσύστατη μόνιμη επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος για την Κοινωνία των Πολιτών, απέφυγαν να αποκαλύψουν τις προθέσεις τους, επιλέγοντας να μην εκδώσουν κοινή ανακοίνωση μετά τις συναντήσεις. «Πολύ καλές» συνομιλίες Επιστρέφοντας από τον χώρο των Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή και εποικοδομητική» συζήτηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, η οποία...