Ερντογάν: Ο 21ος αιώνας θα είναι ο «Αιώνας του Τουρκικού Κόσμου» - Οι επιδιώξεις για το ψευδοκράτος

Σύμφωνα με τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο Ερντογάν περιγράφει τους Τουρκοκυπρίους ως αναπόσπαστο τμήμα του τουρκικού κόσμου και δίνει έμφαση στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που παρέχει στον ΟΤΚ το καθεστώς παρατηρητή της «Βόρειας Κύπρου», όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος. Κάνει λόγο για απόφαση της Άγκυρας να ενισχύσει τους δεσμούς του ψευδοκράτους με τα υπόλοιπα «αδελφά κράτη», επιμένοντας στην άρση των «αδικαιολόγητων απομονώσεων» και στην αποδοχή του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.

Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτηρίζει τη Σύνοδο της Άγκυρας ιστορική καμπή για την ενίσχυση της κοινής βούλησης των μελών. Αναφέρει ότι η ενότητα του τουρκικού κόσμου στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής βούλησης κάθε κράτους. Παράλληλα, σημειώνει ότι, σε περίοδο διεθνούς αστάθειας και κρίσεων, η στρατηγική αλληλεγγύη μεταξύ των τουρκικών κρατών αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Στο άρθρο του εστιάζει επίσης στην οικονομική ενοποίηση και στις υποδομές, παρουσιάζοντας τον «Μεσαίο Διάδρομο» της Κασπίας ως κομβικό άξονα για το παγκόσμιο εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Προαναγγέλλει αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Τουρκικού Επενδυτικού Ταμείου, άρση των εμπορικών εμποδίων και ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών, των ενεργειακών δικτύων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των τεχνολογικών υποδομών.

Ο Ερντογάν αναφέρεται ειδικά στην απόφαση για το κοινό τουρκικό αλφάβητο, την οποία χαρακτηρίζει ιστορικής σημασίας βήμα για την πολιτιστική σύγκλιση. Όπως σημειώνει, η σύγκλιση αυτή αναμένεται να επεκταθεί στην εκπαίδευση, την επιστήμη, τις εκδόσεις και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Ολοκληρώνοντας το άρθρο του, ο Τούρκος Πρόεδρος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο «Αιώνας του Τουρκικού Κόσμου». Εκτιμά, επίσης, ότι η Σύνοδος της Άγκυρας θα διευρύνει τους ορίζοντες του Οργανισμού και θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή επιρροή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ