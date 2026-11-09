Με «πολύ θετική διάθεση» και στόχο να υπάρξουν «συγκεκριμένα αποτελέσματα» μεταβαίνει στην τριμερή συνάντηση της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.
Χριστοδουλίδης πριν από την τριμερή: «Εμείς έχουμε αποδεχθεί τις προτάσεις, αναμένουμε την τουρκική πλευρά»
Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι προσέρχεται στη συνάντηση της Δευτέρας με θετική διάθεση, ενώ τα θέματα που ενδέχεται να ανακοινωθούν περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς.
Προσερχόμενος το πρωί σε συνέδριο του Economist, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις πριν από τη συνάντηση, να προδικάσει αποτελέσματα ή να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Είπε, ωστόσο, ότι χαίρεται επειδή τα θέματα που συζητούνται για ενδεχόμενη ανακοίνωση περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις που υπέβαλε η πλευρά του.
Όπως σημείωσε, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχτεί τα θέματα, καθώς τα είχε προτείνει η ίδια, και αναμένει απάντηση από την τουρκική πλευρά.
Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση, εν αναμονή του απόπλου γαλλικού ερευνητικού σκάφους από την Κρήτη και εν μέσω μηνυμάτων στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι είχε δηλώσει και την προηγούμενη εβδομάδα πως «γίνονται όσα πρέπει να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά από πολλές δηλώσεις».
«Σημασία έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει η ουσία και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε», κατέληξε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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