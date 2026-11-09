Χριστοδουλίδης πριν από την τριμερή: «Εμείς έχουμε αποδεχθεί τις προτάσεις, αναμένουμε την τουρκική πλευρά»

Προσερχόμενος το πρωί σε συνέδριο του Economist, σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι δεν θέλει να κάνει δηλώσεις πριν από τη συνάντηση, να προδικάσει αποτελέσματα ή να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις. Είπε, ωστόσο, ότι χαίρεται επειδή τα θέματα που συζητούνται για ενδεχόμενη ανακοίνωση περιλαμβάνονται στις 19 προτάσεις που υπέβαλε η πλευρά του.

Όπως σημείωσε, η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει αποδεχτεί τα θέματα, καθώς τα είχε προτείνει η ίδια, και αναμένει απάντηση από την τουρκική πλευρά.

Ερωτηθείς για την ηλεκτρική διασύνδεση, εν αναμονή του απόπλου γαλλικού ερευνητικού σκάφους από την Κρήτη και εν μέσω μηνυμάτων στήριξης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι είχε δηλώσει και την προηγούμενη εβδομάδα πως «γίνονται όσα πρέπει να γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μακριά από πολλές δηλώσεις».

«Σημασία έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει η ουσία και προς αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ