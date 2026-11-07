Σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για την τριμερή συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου κινούνται οι πλευρές του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, και της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.
Τέσσερα Οδοφράγματα, περιβάλλον και αρχεία στην ατζέντα της προετοιμασίας για την τριμερή - Κορυφώνονται οι προετοιμασίες
Οι πλευρές προετοιμάζονται για τη συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου, με έμφαση σε νέα σημεία διέλευσης, περιβαλλοντικά ζητήματα και ανταλλαγή αρχειακού υλικού.
Πηγές με γνώση των διεργασιών ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι η προετοιμασία συνεχίζεται στους άξονες που έχουν καθοριστεί το τελευταίο διάστημα, μετά και την επίσκεψη του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο τον περασμένο Ιούλιο. Στα θέματα περιλαμβάνονται τα σημεία διέλευσης, το περιβάλλον και η ανταλλαγή αρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η κ. Ολγκίν ανέβαλε προγραμματισμένες για σήμερα συναντήσεις με τους Δήμους Αμμοχώστου και Μόρφου, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τρίτη.
Κεντρικό ζήτημα της προετοιμασίας είναι η διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης από και προς τις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. Στην ατζέντα βρίσκονται επίσης περιβαλλοντικά ζητήματα και η προοπτική ανταλλαγής αρχειακού υλικού.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το υλικό περιλαμβάνει έγγραφα και φωτογραφίες που αφορούν είτε την ελληνοκυπριακή είτε την τουρκοκυπριακή κοινότητα και παρέμειναν εκατέρωθεν της γραμμής κατάπαυσης του πυρός μετά το 1974. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει πλέον την αρχειοθέτηση και τη διατήρησή τους και στις δύο πλευρές, ενώ τα πρωτότυπα θα επιστρέψουν στην κοινότητα την οποία αφορούν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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