Εξήγγειλε υποψηφιότητα για τις Προεδρικές ο «Αγρονόμος»: Εκπρόσωπος Τύπου η υπνοθεραπεύτρια Άντζυ Λουπέσκου – Σχεδιάζει συνάντηση με τον Πούτιν

Ο Ανδρέας Χριστοφή παρουσίασε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ το Κίνημα «Αγρονόμος» ως μια πολιτική δύναμη που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει τους πολίτες και να δώσει λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης.

«Στόχος είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο, τη μεσαία τάξη. Είναι ένα κόμμα ο Αγρονόμος μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Στην Κύπρο υπάρχουν κλίκες. Πρέπει να κτυπήσουμε τις κλίκες», ανέφερε.

Η Άντζυ Λουπέσκου και η αναφορά στον Πούτιν

Στο πλευρό του Χριστοφή θα βρίσκεται η Άντζυ Λουπέσκου, ψυχολόγος, κλινική υπνοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων αυτοβελτίωσης, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του κινήματος.

Η κ. Λουπέσκου προχώρησε σε αναφορά για σχεδιαζόμενη επίσκεψή της στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, εντός του επόμενου μήνα, συνδέοντας την πρωτοβουλία με την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας. Πρώτο πράγμα που βάλαμε κάτω είναι να επισκεφθούμε τον Πούτιν», δήλωσε.

Δεν διευκρινίστηκε κατά πόσον έχει διευθετηθεί ή επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ανδρέα Χριστοφή:

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2028

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ

Το κόμμα Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητα του Προέδρου του, Ανδρέα Χριστοφή, για τις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές του 2028.

Κεντρικός στόχος της υποψηφιότητάς μας είναι η διεκδίκηση της πολιτικής και οικονομικής εξουσίας για τον ίδιο τον λαό.

Πιστεύουμε ότι ο λαός δεν πρέπει να περιορίζεται στον ρόλο του ψηφοφόρου κάθε πέντε χρόνια, αλλά να έχει ουσιαστικό λόγο στις πολιτικές αποφάσεις, στη διαχείριση του δημόσιου πλούτου και στην οικονομική πορεία της χώρας.

Η υποψηφιότητά μας εκφράζει την ανάγκη για μια Κύπρο:

- Όπου ο ηλεκτρισμός θα είναι προσιτός σε κάθε νοικοκυριό και δεν θα αποτελεί οικονομικό εφιάλτη για τις οικογένειες.

- Όπου ο μισθός θα φτάνει για να ζήσει ο εργαζόμενος και όχι απλώς για να επιβιώνει μέχρι το τέλος του μήνα.

- Όπου ο συνταξιούχος δεν θα αναγκάζεται να διαλέγει ανάμεσα στο φαγητό, τα φάρμακα και τον λογαριασμό του ηλεκτρικού.

- Όπου η ακρίβεια δεν θα καταπίνει το εισόδημα του λαού και θα προστατεύεται η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

- Όπου η διαφθορά και η διαπλοκή θα αντιμετωπίζονται με πραγματική λογοδοσία, διαφάνεια και έλεγχο των κρατικών θεσμών.

- Όπου οι πολίτες θα συμμετέχουν ουσιαστικά στη διακυβέρνηση και στις οικονομικές αποφάσεις, αντί η εξουσία να συγκεντρώνεται στα χέρια μιας μικρής πολιτικής και οικονομικής ολιγαρχίας.

Δεν διεκδικούμε απλώς μια αλλαγή προσώπων στην εξουσία. Διεκδικούμε μια διαφορετική πορεία για την Κύπρο, με πολιτική και οικονομική εξουσία στον λαό, κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική κυριαρχία και ευημερία για τους πολλούς.

Γιατί για εμάς:

«Δημοκρατία είναι οι πολλοί όχι απλά να εκλέγουν, αλλά και να κυβερνούν».

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Χριστοφή

Αγρονόμος Αγροτικό Εργατικό Κόμμα