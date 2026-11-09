Ρωσικά πλήγματα σε υποσταθμούς στην Ουκρανία και φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα

Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ στη βορειοδυτική Ρωσία, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο Telegram ότι drones έπληξαν βιομηχανική περιοχή στην πόλη Κιρίσι. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχουν καταρριφθεί 81 drones και η επίθεση συνεχίζεται.

Ο Ντροζντένκο πρόσθεσε ότι υπέστη ζημιές ένα διαμέρισμα στην πόλη, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Στην Κιρίσι βρίσκεται μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ η περιφέρεια αποτελεί σημαντικό σημείο εξαγωγής σιτηρών και πετρελαίου στο ρωσικό τμήμα της Βαλτικής Θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ