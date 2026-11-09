Μυστήριο με σορό γυναίκας σε βαλίτσα στην Αθήνα: Εξετάζεται από το Οργανωμένο Έγκλημα - Την βρήκαν από τη μυρωδιά

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος κατά την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, η σορός ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 17 έως 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν φέρει εμφανή σημάδια κακοποίησης ή τραυματισμών, ενώ ο θάνατός της εκτιμάται ότι επήλθε πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα και διερευνούν τόσο την ταυτότητά της όσο και τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε στη βαλίτσα.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός πολίτης στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης, ο οποίος μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε ότι από το αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της βαλίτσας βρισκόταν ανθρώπινη σορός. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για τη διενέργεια της πρώτης αυτοψίας.

Την υπόθεση ανέλαβε το Οργανωμένο Έγκλημα

Η έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει περάσει πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγει στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και οι συνθήκες μεταφοράς και εγκατάλειψης της σορού.

Οι αστυνομικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροτομής - νεκροψίας, τα οποία εκτιμάται ότι θα δώσουν σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο και τον χρόνο θανάτου της νεαρής γυναίκας.