Γενί Ντουζέν: Με ανατρεπτικό πακέτο ΜΟΕ ο Έρχιουρμαν στην τριμερή – Στο τραπέζι προτάσεις που αγγίζουν τις απαιτήσεις της ε/κ πλευράς

Ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν θα προσέλθει στη σημερινή συνάντηση με ένα πακέτο ΜΟΕ που περιλαμβάνει και αιτήματα των Ηνωμένων Εθνών και της ελληνοκυπριακής ηγεσίας, το οποίο έχει χαρακτήρα «γεφυροποιού» και περιλαμβάνει καινοτόμα στοιχεία, αναφέρει επικαλούμενη πληροφορίες της η Γενί Ντουζέν.

Στο πρωτοσέλιδό της σήμερα η εφημερίδα σημειώνει ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν ανέβασε τον πήχη στο ανώτατο επίπεδο με την προειδοποίηση ότι «αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα γράψω την έκθεσή μου και θα φύγω, και η προοπτική της 5+1 θα καταρρεύσει» και προσθέτει ότι η τ/κ πλευρά μεταβαίνει με ένα ολοκληρωμένο, ανατρεπτικό πακέτο «μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης» με «γεφυρoποιό» χαρακτήρα, με στόχο να ξεπεραστούν τα αδιέξοδα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Γενί Ντουζέν, η τ/κ πλευρά δεν θα περιορίσει τη σημερινή συνάντηση μόνο στα θέματα των νέων σημείων διέλευσης και αποναρκοθέτησης που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η αντιπροσωπεία υπό την ηγεσία του Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, θα καταθέσει στο τραπέζι ένα ευρύ πακέτο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα έως τώρα αιτήματα τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και της ελληνοκυπριακής πλευράς, με συμβιβαστικά ανοίγματα που θα λειτουργήσουν ως γέφυρα μεταξύ των πλευρών, καθώς και καινοτόμα στοιχεία που θ’ ακουστούν για πρώτη φορά.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι βασικό χαρακτηριστικό των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο πακέτο είναι ο «γεφυρoποιητικός» τους χαρακτήρας. Οι προτάσεις που ετοιμάστηκαν από την τ/κ πλευρά, συνεχίζει το δημοσίευμα, καλύπτουν, εκτός από τα ζητήματα που έχουν συζητηθεί έως τώρα στο τραπέζι, και θέματα που είχαν τεθεί προηγουμένως στις επαφές της Νέας Υόρκης ή είχαν αποτυπωθεί σε εκθέσεις του ΟΗΕ.

Το πακέτο περιέχει συμβιβαστικές λύσεις για την υπέρβαση των αδιεξόδων, ιδιαίτερα σε θεματικές που είχαν φέρει στο προσκήνιο και ζητήσει στο παρελθόν τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η ελληνοκυπριακή ηγεσία.

Αναφέρεται επίσης ότι βασικός στόχος της τ/κ πλευράς είναι να δημιουργηθεί συγκεκριμένη δυναμική μέσω των ΜΟΕ, να επιταχυνθεί ο διάλογος επί του εδάφους και να ανοίξει ο δρόμος για μια ανώτατου επιπέδου τριμερή σύνοδο (2+1) με την παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ακολούθως για μια συνάντηση με την μορφή 5+1.

Η τ/κ πλευρά προστίθεται, δεν επιθυμεί η συνάντηση σήμερα να περιοριστεί αποκλειστικά στα οδοφράγματα, αλλά στοχεύει στη δημιουργία μιας περιεκτικής βάσης που θα οδηγήσει τη διαδικασία στην επόμενη επίσημη φάση.

Η Γενί Ντουζέν γράφει ότι στις συνεντεύξεις που παραχώρησε η κ. Ολγκίν υπογράμμισε ότι η μοίρα της διαδικασίας εξαρτάται από τη σημερινή βούληση των ηγετών κι απευθύνει σαφή προειδοποίηση και στους δύο ηγέτες, δηλώνοντας: «Το πρώτο βήμα στον δρόμο των διαπραγματεύσεων είναι τα ΜΟΕ, χωρίς αυτά δεν θα υπάρξει 5+1. Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στο τραπέζι, θα υποβάλω την έκθεσή μου στον Γενικό Γραμματέα λέγοντας ‘δεν έγινε απολύτως τίποτα’ και η αποστολή μου θα λήξει».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι στο τραπέζι υπάρχουν τεχνικά θέματα όπως νέα σημεία διέλευσης στη Μια Μηλιά, την Λουρουτζίνα – Λύμπια, το Πυρόι – Αθηένου – Αγλαντζιά και Κάμπος – Καραβοστάση, αλλά και η αποναρκοθέτηση σε μια έκταση 70.000 τμ και στις δύο πλευρές στην περιοχή της Δερύνειας.

Ωστόσο, γράφει το δημοσίευμα με το «γεφυρoποιητικό πακέτο» που καταθέτει σήμερα η τ/κ πλευρά, αναμένεται ότι η συνάντηση δεν θα περιοριστεί μόνο στα οδοφράγματα, αλλά αναμένεται να μετατραπεί σε μια στρατηγική διαδικασία που θα στοχεύει στην υπέρβαση του γενικότερου πολιτικού αδιεξόδου στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ