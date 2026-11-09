Στο Παρίσι οι ΥΠΕΞ της G7 μετά την ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ

Οι διπλωμάτες εκτίμησαν ότι η νίκη των Δημοκρατικών ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια ελιγμών του Λευκού Οίκου, προειδοποίησαν, ωστόσο, ότι δεν αναμένεται σημαντική μεταβολή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ όσο ο Τραμπ παραμένει στην προεδρία.

Η σύνοδος μεταφέρθηκε από τη Μασσαλία στο Παρίσι για λόγους ασφαλείας, μετά τις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Γαλλία εδώ και πολλές εβδομάδες.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θεωρείται υποψήφιος για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών στις προεδρικές εκλογές του 2028, θα συναντηθεί για πρώτη φορά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές με τους ομολόγους του από την G7.

Στην G7 συμμετέχουν οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία, καθώς και η ΕΕ. Στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης υπουργοί από την Ουκρανία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία.

Η Ουκρανία βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας της συνόδου, η οποία πραγματοποιείται πριν από την τριμερή συνάντηση Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι. Αξιωματούχοι από τη Γαλλία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταβαίνουν επίσης στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς να αναμένεται να συμμετάσχουν στις συζητήσεις.

Οι διαφωνίες μεταξύ των Ευρωπαίων αποτυπώνονται και στην προειδοποίηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, στις 5 Νοεμβρίου, ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί αδιάφορη στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, αν τα κράτη-μέλη συνεχίσουν να ακολουθούν χωριστές διπλωματικές οδούς αντί να συμφωνήσουν σε κοινό εκπρόσωπο και κοινή στρατηγική. Το ζήτημα ενδέχεται να τεθεί στη σύνοδο της G7.

Οι διπλωμάτες περιέγραψαν την κατάσταση στην Ουκρανία με μελανά χρώματα. Αν και το μέτωπο έχει σε μεγάλο βαθμό σταθεροποιηθεί, καθιστώντας απίθανες σημαντικές προόδους, προειδοποίησαν ότι η Ρωσία έχει αλλάξει τακτική και στοχεύει συστηματικά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, επιδιώκοντας να προκαλέσει γενικευμένο μπλακάουτ τον χειμώνα.

Οι ελλείψεις σε πυραύλους Patriot και σε άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αποτελούν το σοβαρότερο ζήτημα για το Κίεβο. Ένας από τους στόχους της συνόδου είναι να διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία και παράλληλα να κινητοποιηθεί πρόσθετη στρατιωτική, οικονομική και ενεργειακή στήριξη για το Κίεβο.

Το Ιράν αναμένεται επίσης να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων. Οι σύμμαχοι της Ουάσιγκτον στην G7 έχουν εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τον πόλεμο και έχουν προειδοποιήσει ότι περαιτέρω στρατιωτική δράση των ΗΠΑ θα μπορούσε να επιδεινώσει την κρίση αντί να την επιλύσει.

Στις συνομιλίες ενδέχεται να αναδειχθούν και οι διαφορές μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον για τον Λίβανο. Η Γαλλία ζητεί συνομιλίες για ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας με την υποστήριξη του ΟΗΕ, το οποίο θα αντικαταστήσει την Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), καθώς η αποστολή της ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Έχει προτείνει διάφορες επιλογές, μεταξύ των οποίων και μια γαλλοϊταλική διεθνή δύναμη.

Πηγή: ΚΥΠΕ