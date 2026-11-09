Reuters: Ρωσικά δίκτυα παραπληροφόρησης εκμεταλλεύτηκαν τις ταραχές στη Γαλλία – Εκατομμύρια προβολές σε αναρτήσεις από MAGA και Ισραήλ

Σύμφωνα με τις εκθέσεις, η αναταραχή στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις αποτέλεσε ευκαιρία για τη διάδοση περιεχομένου που παρουσίαζε τη γαλλική κυβέρνηση ως ανίκανη να διαχειριστεί την κατάσταση, συνδέοντας τα επεισόδια με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και τον ριζοσπαστικό ισλαμισμό.

Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές Αρχές δεν εντόπισαν στοιχεία ότι ξένοι παράγοντες προκάλεσαν ή υποκίνησαν τις διαδηλώσεις. Οι εκθέσεις περιγράφουν προσπάθειες εκμετάλλευσης των γεγονότων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η ρωσική επιχείρηση «Operation Overload»

Η έκθεση της ΕΕ, η οποία καλύπτει την περίοδο 7 έως 21 Οκτωβρίου, εντοπίζει δραστηριότητα του ρωσικού δικτύου «Operation Overload», το οποίο χρησιμοποιούσε βίντεο που μιμούνταν τη μορφή δυτικών ειδησεογραφικών μέσων.

Ορισμένα περιείχαν ψευδείς ισχυρισμούς για βιασμούς διαδηλωτών από μετανάστες ή για επικείμενες τρομοκρατικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αξιολόγηση, στόχος ήταν να παρουσιαστεί η γαλλική ηγεσία ως αδύναμη και ολοένα πιο αυταρχική, ενισχύοντας τον φόβο και την κοινωνική πόλωση.

Το δίκτυο δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 2023 και έχει συνδεθεί με εκστρατείες δυσφήμησης δυτικών θεσμών και υπονόμευσης της ευρωπαϊκής στήριξης προς την Ουκρανία.

Εκατομμύρια προβολές από λογαριασμούς MAGA και Ισραήλ

Η εσωτερική αξιολόγηση του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών καταγράφει σημαντική διάδοση αναρτήσεων που συνέδεαν τις ταραχές με τη μετανάστευση και τον ισλαμισμό.

Στο διάστημα 16 έως 18 Οκτωβρίου, οι δέκα δημοφιλέστερες αναρτήσεις λογαριασμών που συνδέονται με φιλορωσικούς κύκλους συγκέντρωσαν 2,8 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X.

Αντίστοιχα, οι δέκα αναρτήσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση από αξιωματούχους, μέσα ενημέρωσης και παράγοντες επιρροής που συνδέονται με το αμερικανικό κίνημα MAGA ξεπέρασαν τα 49 εκατομμύρια προβολές.

Περισσότερες από 35 εκατομμύρια προβολές συγκέντρωσαν οι δέκα δημοφιλέστερες αναρτήσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους, κυβερνητικούς λογαριασμούς, μέσα ενημέρωσης και παράγοντες επιρροής.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την απήχηση των συγκεκριμένων αναρτήσεων, χωρίς να αποδεικνύουν ότι όλες αποτελούσαν μέρος συντονισμένης επιχείρησης παραπληροφόρησης.

«Ανταγωνισμός αφηγημάτων» με πολιτικές προεκτάσεις

Η Ελίνα Τρέιγκερ, ανώτερη πολιτική επιστήμονας του αμερικανικού ερευνητικού ινστιτούτου RAND Corporation, περιέγραψε τις εκστρατείες ως έναν παρατεταμένο «ανταγωνισμό αφηγημάτων», ο οποίος μπορεί να επηρεάσει σταδιακά την αντίληψη των πολιτών για τις δυτικές δημοκρατίες.

Όπως εξήγησε, η συστηματική σύνδεση κοινωνικών αναταραχών με τη μετανάστευση μπορεί να ενισχύσει την πολιτική πόλωση και τις ακραίες πολιτικές τάσεις.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει στις 21 Οκτωβρίου ότι δεν υπήρχαν εμφανείς ενδείξεις ξένης παρέμβασης πίσω από τις διαδηλώσεις, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ύπαρξη «ξένης χειραγώγησης της πληροφορίας».

Οι δύο εκθέσεις αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά γεγονότα κοινωνικής αναταραχής μπορούν να αξιοποιηθούν από εξωτερικούς παράγοντες για τη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών και την προώθηση πολιτικών επιδιώξεων.

Με πληροφορίες από protothema.gr