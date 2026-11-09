Με πακέτο με γεφυροποιητικές προτάσεις και μια νέα πρόταση που θ’ αλλάξει πλήρως τη δυναμική προσέρχεται στη συνάντηση των δύο ηγετών υπό την Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ο Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του πριν λίγο ενόψει της τριμερούς στη νεκρή ζώνη.
Ο Έρχιουρμαν προανήγγειλε νέα πρόταση «που θα αλλάξει πλήρως τη δυναμική» - Αναφέρθηκε σε πακέτο ΜΟΕ με γεφυροποιητικές ιδέες
«Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνάντηση θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα και θα ανοίξει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα», τόνισε ο Τ/κ ηγέτης
Στην ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμού στα ΜΚΔ ο κ. Έρχιουρμαν γράφει ότι στόχος του είναι να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα από τη σημερινή συνάντηση. «Για τον σκοπό αυτό, έχουμε προετοιμάσει ένα πακέτο που αποτελείται από γεφυροποιητικές προτάσεις σχετικά με τα θέματα που έχουν συζητηθεί μέχρι τώρα, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αποκλειστικά τις δικές μας απαιτήσεις, αλλά λαμβάνουν υπόψη και τις θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς επί αυτών των θεμάτων».
Για την πρόθεσή του αυτή για την προετοιμασία ενός τέτοιου πακέτου - ανεξαρτήτως περιεχομένου – είχε ενημερώσει, προσθέτει την κ. Ολγκίν.
«Επιπλέον αυτού, θα έχουμε και μια νέα πρόταση, η οποία έχει τη δυναμική και τη σημασία να αλλάξει πλήρως τη δυναμική γύρω από τη διαδικασία και να επηρεάσει τις προσεγγίσεις. Όπως ανέφερα, σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνάντηση θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα και θα ανοίξει τον δρόμο για τα επόμενα βήματα».
Ο Τ/κ ηγέτης αναφέρει ότι θα προβεί σε εκτενή ενημέρωση μετά την συνάντηση.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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