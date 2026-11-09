Ψάχνουν στα μεταχειρισμένα οι εταιρείες ΤΝ - Στροφή σε παλιές τουρμπίνες για την τροφοδοσία κέντρων δεδομένων

Η ζήτηση για ενεργοβόρα κέντρα δεδομένων αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, παρά τον εντεινόμενο σκεπτικισμό για τους κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης και την πρόσφατη πτώση των σχετικών μετοχών. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πιέσεις στις βασικές υποδομές και στον ενεργειακό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων στις τουρμπίνες.

«Οι συζητήσεις για τις παραδόσεις επικεντρώνονται σταθερά στο διάστημα 2030-2031», δήλωσε η Aurora Tenorio, ανώτερη αναλύτρια στην εταιρεία συμβούλων ενέργειας Wood Mackenzie, αναφερόμενη στην αγορά τουρμπίνων στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με προμηθευτές, ορισμένες εταιρείες στρέφονται σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό και σε τουρμπίνες που βασίζονται σε κινητήρες τζετ, αντί να περιμένουν να καλυφθούν οι εκκρεμείς παραγγελίες.

«Αυτή η δευτερογενής αγορά έχει τεράστια ζήτηση αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Ana Amicarella, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας υπηρεσιών εξοπλισμού EthosEnergy. Πρόσθεσε ότι οι τιμές αυτού του εξοπλισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ