Γκουτέρες και φον ντερ Λάιεν συζήτησαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό – Η ΕΕ θα μεταφέρει στην Άγκυρα την ετοιμότητά της να συμβάλει στη διαδικασία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», κατά τη διάρκεια της συνομιλίας η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στη διαδικασία των συζητήσεων για το Κυπριακό.

Ειδικότερα, ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες ότι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, θα μεταφέρει στην τουρκική πλευρά το μήνυμα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία συζητήσεων για το Κυπριακό.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες φέρεται να ανέφερε ότι επιδίωξή του είναι να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Στις 20 Νοεμβρίου η συνάντηση Φίτο – Φιντάν

Παράλληλα, Γκουτέρες και φον ντερ Λάιεν προετοίμασαν από κοινού την επικείμενη επίσκεψη του Ραφαέλε Φίτο στην Τουρκία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κομισιόν, πρόκειται να μεταβεί στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Κατά τη συνάντηση αναμένεται να μεταφερθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ετοιμότητά της να συμβάλει στην επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Γκουτέρες – φον ντερ Λάιεν και η προγραμματισμένη συνάντηση Φίτο – Φιντάν εντάσσονται στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Κυπριακό, με ζητούμενο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της επίσημης διαπραγματευτικής διαδικασίας.