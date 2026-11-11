Τηλεφωνική επικοινωνία με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό είχαν, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων και η επικείμενη επίσκεψη του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Ραφαέλε Φίτο, στην Άγκυρα, στις 20 Νοεμβρίου.
Γκουτέρες και φον ντερ Λάιεν συζήτησαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό – Η ΕΕ θα μεταφέρει στην Άγκυρα την ετοιμότητά της να συμβάλει στη διαδικασία
Τηλεφωνική επικοινωνία Γκουτέρες – φον ντερ Λάιεν ενόψει της επίσκεψης Φίτο στην Τουρκία – Στόχος η δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Π», κατά τη διάρκεια της συνομιλίας η κ. φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβάλει στη διαδικασία των συζητήσεων για το Κυπριακό.
Ειδικότερα, ενημέρωσε τον κ. Γκουτέρες ότι ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ραφαέλε Φίτο, θα μεταφέρει στην τουρκική πλευρά το μήνυμα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία συζητήσεων για το Κυπριακό.
Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες φέρεται να ανέφερε ότι επιδίωξή του είναι να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίλυση του Κυπριακού πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Στις 20 Νοεμβρίου η συνάντηση Φίτο – Φιντάν
Παράλληλα, Γκουτέρες και φον ντερ Λάιεν προετοίμασαν από κοινού την επικείμενη επίσκεψη του Ραφαέλε Φίτο στην Τουρκία.
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ζητήματα που αφορούν το Κυπριακό και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κομισιόν, πρόκειται να μεταβεί στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου, όπου θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.
Κατά τη συνάντηση αναμένεται να μεταφερθεί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ετοιμότητά της να συμβάλει στην επανεκκίνηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού.
Η τηλεφωνική επικοινωνία Γκουτέρες – φον ντερ Λάιεν και η προγραμματισμένη συνάντηση Φίτο – Φιντάν εντάσσονται στις διπλωματικές διεργασίες γύρω από το Κυπριακό, με ζητούμενο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη της επίσημης διαπραγματευτικής διαδικασίας.
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