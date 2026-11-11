Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Έρχιουρμαν, αλλά αποχώρησε πριν από την άφιξη Χριστοδουλίδη – Μόνος ο Γκουτέρες στην υποδοχή του Προέδρου, δείτε βίντεο

Η άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, συνοδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από τον χώρο υποδοχής των ηγετών στη Σύνοδο COP31. Ως εκ τούτου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, υποδέχθηκε και χαιρέτησε μόνος του τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυπριακή κυβέρνηση εξέλαβε την αποχώρηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από την άφιξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη ως ένδειξη περιφρόνησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, δεδομένου ότι πρόκειται για διοργάνωση υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Έρχιουρμαν

Νωρίτερα, ο κ. Ερντογάν είχε υποδεχθεί τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι ο κ. Γκουτέρες δεν βρισκόταν ακόμη στο σημείο υποδοχής των αρχηγών κρατών κατά την άφιξη του κ. Έρχιουρμαν, καθώς ο τελευταίος έφθασε στον χώρο διεξαγωγής της Συνόδου πριν από την έναρξη της διαδικασίας υποδοχής από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι προτίθεται να προσκαλέσει τους δύο ηγέτες σε συνάντηση το συντομότερο δυνατό. Όπως ενημέρωσε, μετά την επιστροφή του από τις Φιλιππίνες θα εξετάσει τις διαθέσιμες ημερομηνίες, προκειμένου να καθοριστεί η συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να μεταβεί στις Φιλιππίνες μετά την παρουσία του στην Αττάλεια, στις 11-12 Νοεμβρίου.

Η παρέμβαση Χριστοδουλίδη στην COP31

Στην Αττάλεια της Τουρκίας βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, COP31, σε μια συγκυρία κατά την οποία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Κατά την άφιξή του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έγινε δεκτός, μεταξύ άλλων, από τον Πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Άγκυρα, καθώς και από εκπρόσωπο του πρωτοκόλλου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σε ό,τι αφορά την ατζέντα της Διάσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναδείξει την κοινή ευρωπαϊκή θέση για την ενίσχυση της παγκόσμιας κλιματικής φιλοδοξίας, την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων και την επιτάχυνση της υλοποίησης των διεθνών δεσμεύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στην περιφερειακή πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν στην Αττάλεια ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική Νίκος Τορναρίτης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Από την Αττάλεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναχωρήσει το απόγευμα με προορισμό το Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Δείτε live εικόνα από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP31):

Συνάντηση Χριστοδουλίδη – φον ντερ Λάιεν στην Αττάλεια

Σύντομη συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της COP31 στην Αττάλεια. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, και ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό στην Ασία και στην Αφρική, Νίκος Τορναρίτης. Η ατζέντα της συνάντησης περιλάμβανε το Κυπριακό, τις ευρωτουρκικές σχέσεις, καθώς και την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζώνη Σένγκεν.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην κίνηση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να αποχωρήσει από το σημείο υποδοχής των ηγετών λίγο πριν από την άφιξή του στην COP31, με αποτέλεσμα να γίνει δεκτός μόνο από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Νέα τριμερής συνάντηση

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας χαρακτήρισε «ουσιαστικά» τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ των δύο ηγετών και της προσωπικής του απεσταλμένης, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, με στόχο τη διοργάνωση νέας τριμερούς συνάντησης υπό τον ΓΓ του ΟΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στις Φιλιππίνες και πριν από το τέλος του μήνα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκτιμά ότι η συνάντηση πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί ο τόπος διεξαγωγής της.