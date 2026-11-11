Συνάντηση Χριστοδουλίδη και φον ντερ Λάιεν - Κυπριακό, Σένγκεν και συνάντηση Φίτο με Φιντάν στην ατζέντα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της COP31. Εκπρόσωπος της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ, ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες έκαναν απολογισμό των συνομιλιών για το Κυπριακό και συζήτησαν την πορεία προς τα εμπρός, μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο.

Παράλληλα, προετοίμασαν από κοινού την επικείμενη επίσκεψη του Φίτο στην Τουρκία. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την Κομισιόν για το Κυπριακό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Επιτροπής, θα μεταβεί στην Άγκυρα στις 20 Νοεμβρίου και θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη διαδικασία ένταξης της Κύπρου στη ζώνη Σένγκεν.

Πηγή: ΚΥΠΕ