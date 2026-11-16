Χριστοδουλίδης: H παρουσία Φιντάν στις Βρυξέλλες δείχνει το ενδιαφέρον Τουρκίας για ΕΕ και το αξιοποιούμε

«Σίγουρα, η παρουσία του εκεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, δείχνει και το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, επιχειρούμε να αξιοποιήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, στη βάση και μιας θετικής προσέγγισης, εάν και εφόσον η Τουρκία ανταποκριθεί», ανέφερε.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την προσέλευσή του στα εγκαίνια του οικήματος του Σωματείου «Εθνικός Άσσιας», ο Πρόεδρος ρωτήθηκε αν θα συναντηθεί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πριν από την τριμερή συνάντηση. Απάντησε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των διαπραγματευτών και πως ένας από τους στόχους που θα θέσουν, καθώς και μία από τις εισηγήσεις, είναι να γίνει συνάντηση.

«Χαίρομαι για την ανταπόκριση του κ. Ερχιουρμάν. Υπάρχει μια συμφωνία από το 2013, με την εμπλοκή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, επειδή είμαστε και σε ένα αθλητικό ιστορικό σωματείο της Κύπρου. Όλα πρέπει να γίνονται κάτω από την αρμόδια Ομοσπονδία, την οποία μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αμέσως για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση», ανέφερε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει ενημέρωση από τα Ηνωμένα Έθνη για το πότε θα μπορούσε να προγραμματιστεί η συνάντηση, ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι προς ανακοίνωση.

Για τις εργασίες στα οδοφράγματα που έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξουν και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και διάνοιξής τους, ο Πρόεδρος είπε ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση του διαπραγματευτή με την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή και όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες υπηρεσίες. «Αρχίζουμε αμέσως την υλοποίηση όλων όσων έχουμε αποφασίσει», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ