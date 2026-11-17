Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη κάτι ανακοινώσιμο για την ημερομηνία της τριμερούς. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συντονισμό και αναμένει ενημέρωση από το γραφείο του ΓΓ του ΟΗΕ. Η Λευκωσία έχει γνωστοποιήσει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για υποχρεώσεις σχετικές με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι οποίες δεν προσφέρονται για τη συνάντηση.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο νέας συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πριν από την τριμερή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι εκείνη την ώρα συνεδρίαζαν οι διαπραγματευτές και θα εξέταζαν και αυτή τη δυνατότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, μετά τη συνάντησή τους δεν ορίστηκε ημερομηνία για νέα συνάντηση των δύο ηγετών, εν μέρει επειδή δεν έχει ακόμη καθοριστεί η συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος θεωρεί θετικό και ωφέλιμο να προηγηθεί ακόμη μία συνάντηση των δύο ηγετών.

Ουσία και μεθοδολογία στην τριμερή

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι στον πυρήνα της συζήτησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα βρίσκονται η ουσία και η μεθοδολογία του Κυπριακού. Η πρόοδος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), είπε, δημιουργεί θετικό βηματισμό ενόψει της κοινής συνάντησης, αλλά η συζήτηση για τα ΜΟΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

«Αυτό το οποίο επιθυμούμε, αυτό το οποίο επιδιώκουμε, είναι να γίνει συζήτηση επί της ουσίας και για τη μεθοδολογία, ούτως ώστε να οδηγηθούμε στη διευρυμένη διάσκεψη, η οποία θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανακοίνωση επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι μια ανακοίνωση για ΜΟΕ στην κοινή συνάντηση θα ήταν καλοδεχούμενη, αλλά δεν είναι ο βασικός στόχος της.

Ευρωτουρκικές σχέσεις και Τελωνειακή Ένωση

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στη σύνδεση της προόδου στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας με την πρόοδο στο Κυπριακό και την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τη συνάντηση του Ειδικού Απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι αναμένεται να συζητηθεί η σύνδεση της προόδου στις ευρωτουρκικές σχέσεις, την οποία επιδιώκει η Τουρκία, με την πρόοδο στο Κυπριακό. Η Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε, ακολουθεί προσέγγιση παροχής κινήτρων και δημιουργίας χώρου για την προσέγγιση της Τουρκίας με την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι η Άγκυρα θα επιδείξει εποικοδομητική στάση ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν την Κύπρο και είναι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ζητούμενο είναι να διαφανούν οι προθέσεις της Τουρκίας για αυτή τη σύνδεση και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τις σχέσεις της με την ΕΕ, με το Κυπριακό στον πυρήνα τους. Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ είναι δεδομένο, είπε, και έχει εκφραστεί δημόσια από τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας και τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κατά πόσον η Τουρκία είναι διατεθειμένη να συνδέσει το θέμα με πρόοδο στο Κυπριακό θα φανεί από τη σημασία που αποδίδει στη συγκεκριμένη συζήτηση για την ενίσχυση των σχέσεών της με την ΕΕ.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η ΕΕ έχει καταστήσει σαφές, μέσω των Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και των τοποθετήσεων των ευρωπαϊκών θεσμών, ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε ζητήματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία, εφόσον σημειωθεί παράλληλη πρόοδος στο Κυπριακό.

Ερωτηθείς αν η Λευκωσία έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να συναινέσει σε βήματα για την Τελωνειακή Ένωση χωρίς αποδοχή από την Τουρκία της επανέναρξης των συνομιλιών από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, απάντησε ότι αυτή είναι η θέση της Κυβέρνησης. «Αν η Τουρκία επιδείξει μια εποικοδομητική στάση, μια εποικοδομητική διάθεση και επιτευχθούν ουσιαστικά βήματα προόδου με επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017, προφανώς και θα συναινέσουμε στην πρόοδο των ευρωτουρκικών και στην έναρξη των συζητήσεων για την Τελωνειακή Ένωση της Τουρκίας, που δεν συνεχίζονται εδώ και χρόνια», είπε.

Αν η Τουρκία ενδιαφέρεται πραγματικά για την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης, πρόσθεσε, απομένουν η επανευθυγράμμισή της με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Για τον χρόνο της επίσκεψης του κ. Φίτο στην Άγκυρα, ο Εκπρόσωπος είπε ότι αυτός εξαρτάται από τον προγραμματισμό του Ευρωπαίου Επιτρόπου και του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών. Εκτίμησε ότι η συγκυρία είναι κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη κοινή συνάντηση των δύο ηγετών με τον ΓΓ του ΟΗΕ. Διευκρίνισε επίσης ότι ο κ. Φιντάν δεν συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Κύπριο ομόλογό του, Κωνσταντίνο Κόμπο. Ο κ. Κόμπος αναμένεται να ενημερωθεί για τη συνάντηση του Τούρκου υπουργού με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών.

Οι 19 προτάσεις και το ζήτημα της Τύμπου

Ερωτηθείς γιατί οι 19 προτάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι παρουσιάστηκαν στην πολιτική ηγεσία μετά την επιστροφή του Προέδρου από τη Νέα Υόρκη, αφού είχαν υποβληθεί στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην προσωπική απεσταλμένη και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι μπορεί να τις δημοσιοποιήσει ο ίδιος την κατάλληλη στιγμή.

Ο Εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα της τελευταίας συνάντησης των δύο ηγετών και η πρόσφατη τοποθέτηση του Τουρκοκύπριου ηγέτη καταδεικνύουν τη χρησιμότητα των 19 προτάσεων, καθώς και των προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς ευρύτερα. Όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί και δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την άλλη πλευρά, είπε, προσφέρονται για την εξεύρεση κοινού εδάφους.

«Όσο υπάρχει περισσότερη συζήτηση, όσο υπάρχει εποικοδομητική στάση, μπορούμε να βρούμε συγκλίσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συζήτηση μπορεί να συνεχιστεί για τα σημεία διέλευσης και τα ευρύτερα ΜΟΕ, αλλά κυρίως για τα ζητήματα ουσίας και μεθοδολογίας.

Για το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι κατά καιρούς η άλλη πλευρά έχει θέσει επιδιώξεις ή αξιώσεις, αλλά η Κυβέρνηση δεν θα διαπραγματευτεί δημόσια ούτε θα δημοσιοποιήσει τα επιχειρήματα και τις θέσεις που κατατίθενται στις συναντήσεις των δύο ηγετών. Κάθε εισήγηση και θέση αξιολογείται, πρόσθεσε, με συγκεκριμένα κριτήρια, μεταξύ των οποίων η συμβατότητα με το Διεθνές Δίκαιο και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Αναφερόμενος στην Πύλα, είπε ότι οι απαντήσεις και οι συμφωνίες ανακοινώνονται όταν επιτυγχάνονται. Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια στα τρία πεδία των 19 προτάσεων —τα ΜΟΕ, τη μεθοδολογία και την ουσία— καθώς υπάρχει περιθώριο συμφωνίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ