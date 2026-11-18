Το μικρό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσαν οι δύο ηγέτες την περασμένη εβδομάδα έχει δώσει ώθηση σε μια τελευταία προσπάθεια επίτευξης προόδου, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία για επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών πριν από την αποχώρηση του Γκουτέρες από το αξίωμά του. Ή θα μπορούσε να εξαντληθεί άδοξα, αφήνοντας τον διάδοχο του επικεφαλής του ΟΗΕ αντιμέτωπο με το δίλημμα του τι θα πράξει με την Κύπρο, έδρα της τρίτης παλαιότερης εν ενεργεία αποστολής του ΟΗΕ μετά τη Μέση Ανατολή και το Κασμίρ.

Τα άλλα δύο οδοφράγματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης άφησε χθες να εννοηθεί ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ενδέχεται να ανακοινώσουν το άνοιγμα δύο ακόμη οδοφραγμάτων, στην Αθηένου-Πυρόι - Αγλαντζιά και στη Μια Μηλιά, είτε πριν από τη συνάντησή τους με τον Γκουτέρες είτε κατά τη διάρκεια της τριμερούς.

Οι δύο διαπραγματευτές συναντήθηκαν χθες, χωρίς ωστόσο να καθοριστεί ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση των ηγετών. Επίσης παραμένει αβέβαιη η ημερομηνία της τριμερούς, ενώ οι 26 και 27 Νοεμβρίου αποκλείονται, λόγω της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το πραγματικό ερώτημα ωστόσο δεν είναι τόσο ο αριθμός των οδοφραγμάτων που θα ανοίξουν, αλλά αν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις ύστερα από εννέα χρόνια απουσίας και με ποιον τρόπο θα διεξαχθούν ώστε να καταλήξουν στον επιδιωκόμενο στόχο.

Οι κανόνες του παιχνιδιού

Με τον Γκουτέρες παρόντα, οι δύο ηγέτες θα κληθούν να αποσαφηνίσουν πόσο ευέλικτοι, εποικοδομητικοί και δημιουργικοί επιθυμούν να είναι στον καθορισμό των «κανόνων του παιχνιδιού».

Πώς θα αντιμετωπίσουν την απαίτηση του Έρχιουρμαν για σαφήνεια σχετικά με την πολιτική ισότητα πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων; Πώς θα ικανοποιήσουν την αξίωση του Χριστοδουλίδη να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, χρησιμοποιώντας ως βάση τις συγκλίσεις που είχαν ήδη καταγραφεί; Με ποιους τρόπους μπορούν να κατευνάσουν τις ανησυχίες του Τουρκοκύπριου ηγέτη ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να τον αφήσει εκτεθειμένο σε περίπτωση που απορριφθεί εκ νέου κάποιο σχέδιο λύσης; Και πώς μπορούν να προετοιμάσουν το έδαφος για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια και τις εγγυήσεις;

Ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο συζητήσεων μεταξύ Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν, φαίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι για να σημειωθεί πρόοδος στα πιο πάνω, θα πρέπει πρώτα να διαφανεί κάποιο φως στο τέλος του τούνελ.

Αυτό το φως θα μπορούσε να πάρει τη μορφή μιας αλλαγής στην επίσημη στάση της Άγκυρας, η οποία σήμερα τάσσεται υπέρ της λύσης δύο κρατών, και της ενεργού στήριξης από την Τουρκία στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Γι’ αυτό και τα βλέμματα στρέφονται στη συνάντηση του Φίτο με τον Φιντάν την ερχόμενη Παρασκευή.

Τελωνειακή Ένωση και Κυπριακό

Ο Λετυμπιώτης επανέλαβε την πεποίθηση ότι η συνάντηση στην Άγκυρα θα εξετάσει τη σύνδεση μεταξύ της προόδου στην αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και της προόδου στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει απολύτως σαφές πως το ένα εξαρτάται από το άλλο.

«Το κατά πόσο η Τουρκία είναι διατεθειμένη να προχωρήσει, θα φανεί από τη σημασία που θα δώσει στην πρόοδο αυτής της συζήτησης για την ενίσχυση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Σε ό,τι αφορά την παράλληλη πρόοδο που επιδιώκεται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι, εφόσον οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό επαναρχίσουν από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, «τότε, φυσικά, θα συναινέσουμε στην πρόοδο των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και στην έναρξη συζητήσεων για την τελωνειακή ένωση της Τουρκίας, οι οποίες παραμένουν παγωμένες εδώ και χρόνια».

Έρχιουρμαν για εκ περιτροπής προεδρία

Την ίδια ώρα, μιλώντας στο Genç TV, ο Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι οι συνομιλίες δεν μπορούν να προχωρήσουν χωρίς πολιτική ισότητα και εκ περιτροπής προεδρία, καθώς η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τη μετατροπή της σε μειονότητα.

Υποστήριξε ότι το ζήτημα αυτό δεν πρέπει να παραπεμφθεί στην τελευταία νύχτα των διαπραγματεύσεων και σημείωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Άγκυρα θεωρούν πως το βασικό εμπόδιο για μια λύση είναι η απροθυμία των Ελληνοκυπρίων να μοιραστούν την εξουσία και τους πόρους.

Ο Έρχιουρμαν αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη συζήτηση που γίνεται στα Ηνωμένα Έθνη γύρω από την πρότασή του για μια μεταβατική περίοδο, κατά την οποία μια συμφωνία θα τίθεται σε εφαρμογή πριν από τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, έτσι ώστε, αν οι Ελληνοκύπριοι ψηφίσουν και πάλι «όχι», τα δικαιώματα που θα έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου να διατηρηθούν.

Αναφορικά με τις προοπτικές επιτυχίας της τριμερούς με τον Γκουτέρες, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης δήλωσε ότι οι πιθανότητες γέρνουν ελαφρώς προς την επίτευξη αποτελέσματος, δίνοντάς της πιθανότητες 51%-49% υπέρ της επιτυχίας.