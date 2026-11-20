Η πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει την επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου από το σημείο όπου διακόπηκαν το καλοκαίρι του 2017, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η πρόοδος στα ευρωτουρκικά άμεσα συνδεδεμένη με τις συνομιλίες στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης ιδιαίτερα σημαντική τη συνάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς με τον Τούρκο ΥΠΕΚ, Χακάν Φιντάν.
Σε δηλώσεις του από την Τάλα Πάφου, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για την τριμερή συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σημειώνοντας ότι αναμένονται σχετικές αποφάσεις από τον ΟΗΕ. Πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.
Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα προκύψουν θετικές εξελίξεις που θα δημιουργήσουν προοπτική για ουσιαστική επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η παρουσία του Ευρωπαίου αξιωματούχου στην Τουρκία καταδεικνύει τον ρόλο που επιδιώκει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει τα εργαλεία για να συμβάλει σε μια αμοιβαία επωφελή εξέλιξη των πραγμάτων. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, το μήνυμα που μεταφέρεται προς την Άγκυρα είναι σαφές: αν η Τουρκία επιθυμεί θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, θα πρέπει να υπάρξει επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό.
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