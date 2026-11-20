Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στον «Πολίτη» ότι οι δύο αξιωματούχοι είχαν «εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης του διαλόγου και της ενίσχυσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος».

Λύση στο πλαίσιο του ΟΗΕ

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε επίσης «το Κυπριακό και η σημασία επίτευξης συνολικής διευθέτησης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, προς όφελος της Κύπρου, της Τουρκίας, της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, στις συνομιλίες δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι «η πρόοδος προς την επίλυση του Κυπριακού θα συνέβαλλε στη δημιουργία ενός πιο θετικού περιβάλλοντος για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ και Τουρκίας και της συνεργασίας σε διάφορους τομείς».

Εκτιμάται ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις με Τούρκους αξιωματούχους στην Άγκυρα, μετά τον διορισμό του ως ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Απαραίτητη η παράλληλη πρόοδος

Πριν από την επίσκεψη Φίτο στην Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είχε δηλώσει ότι ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα μετέφερε πρόταση για έναρξη συζητήσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ και Τουρκίας.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, θα πρέπει παράλληλα να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επόμενης συνάντησης των δύο ηγετών, την Τρίτη, καθώς και της τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία.

Η επίσκεψη Φίτο είχε επίσης συζητηθεί στο περιθώριο της πρόσφατης συνόδου COP31 στην Αττάλεια, κατά τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τον ίδιο τον Ραφαέλε Φίτο.

Στο μεταξύ, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε και ο ίδιος μια «χρήσιμη» τηλεφωνική συνομιλία με τον Φίτο την Πέμπτη, πριν από την επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kıbrıs Postası, η τηλεφωνική επικοινωνία διήρκεσε μισή ώρα.