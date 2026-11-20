Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε την Παρασκευή κατά 1,3%, στις 630,22 μονάδες, και κατευθυνόταν προς εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 5%. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοσή του από την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου, ενώ ο δείκτης βρέθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων.

Η Anthropic έφτασε σε αποτίμηση περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το ντεμπούτο της στον Nasdaq την Πέμπτη, μετά την αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO), η οποία κατέγραψε ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων.

Ωστόσο, η ευρύτερη αγορά αποδυναμώθηκε, καθώς η πολυσυζητημένη είσοδος της εταιρείας δεν κατεύνασε τις ανησυχίες για τις αποδόσεις που θα αποφέρουν οι τεράστιες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Υπάρχει σαφώς μια επαναξιολόγηση της ΤΝ και νευρικότητα γύρω από τις σχετικές επενδυτικές θέσεις», δήλωσε ο Mark Preskett, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Morningstar Wealth στο Λονδίνο.

«Οι επενδυτές έχουν αποκομίσει σημαντικά κέρδη, οπότε παρατηρείται ξεκάθαρα κατοχύρωση κερδών. Οι πολλαπλασιαστές αποτίμησης συνεχίζουν να υποχωρούν για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που παρέχουν υποδομές και υπηρεσίες νέφους (hyperscalers) και, ειδικότερα, για τις μετοχές ημιαγωγών», πρόσθεσε.

Οι μετοχές του κλάδου ημιαγωγών, μεταξύ των οποίων οι ASML, ASM International και STMicroelectronics, υποχώρησαν πάνω από 5%. Η πτώση τους παρέσυρε τον τεχνολογικό τομέα σε απώλειες 3,7%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Η Vallourec υποχώρησε κατά 12,8%. Η γαλλική κατασκευάστρια χαλύβδινων σωλήνων ανακοίνωσε μείωση 26% στα βασικά κέρδη του τρίτου τριμήνου, επικαλούμενη τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν και λειτουργικά προβλήματα στις ΗΠΑ.

Η γαλλική εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft κατέγραψε πτώση 11,6%, μετά την ανακοίνωση καθαρών κρατήσεων για το δεύτερο τρίμηνο χαμηλότερων από τις προσδοκίες, καθώς και προβλέψεων για το τρέχον τρίμηνο που υπολείπονταν των εκτιμήσεων.

Αντίθετα, οι μετοχές εταιρειών βασικών καταναλωτικών αγαθών υπεραπέδωσαν. Οι Nestle, Unilever και British American Tobacco ενισχύθηκαν πάνω από 1% η καθεμία, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε αμυντικούς κλάδους.

Παρά τις απώλειες της εβδομάδας, ο STOXX 600 καταγράφει άνοδο 6,2% από την αρχή του έτους, έναντι κερδών περίπου 4,9% για τον S&P 500. Η επίδοση αναδεικνύει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών μετοχών, οι οποίες πρόσφατα έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, με ώθηση από τα ισχυρότερα από το αναμενόμενο εταιρικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Πηγή: ΚΥΠΕ