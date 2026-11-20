Η πρόοδος προς διευθέτηση του Κυπριακού θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πιο θετικό περιβάλλον για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, σημειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τη συνάντηση του Ραφαέλε Φίτο με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στην Άγκυρα το μεσημέρι της Παρασκευής.
Κομισιόν προς Άγκυρα: Η πρόοδος στο Κυπριακό ανοίγει τον δρόμο για καλύτερες σχέσεις ΕΕ και Τουρκίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η πρόοδος προς διευθέτηση του Κυπριακού θα δημιουργούσε πιο θετικό περιβάλλον για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας.
Ο Φίτο είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις και ειδικός εκπρόσωπος της Κομισιόν για το Κυπριακό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, οι δύο πλευρές είχαν εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, με έμφαση στη διατήρηση του διαλόγου και την ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το Κυπριακό. Η Κομισιόν υπογράμμισε τη σημασία μιας συνολικής λύσης στο πλαίσιο του ΟΗΕ, προς όφελος της Κύπρου, της Τουρκίας, της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.
Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, η πρόοδος προς διευθέτηση του Κυπριακού θα συνέβαλλε στη διαμόρφωση πιο θετικού περιβάλλοντος για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας και της συνεργασίας σε διάφορους τομείς.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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