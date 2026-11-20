Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη 107.6 & 97.6», στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» με τον Γιάννη Σεϊτανίδη, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, αναφέρθηκε στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, καθώς και στις επαφές του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την τουρκική πλευρά.

Ερωτηθείς για τη συνάντηση του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φίττο, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί ο Ευρωπαίος απεσταλμένος, όχι όμως το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων.

Όπως εξήγησε, ο ίδιος ο απεσταλμένος καθορίζει την ατζέντα των επαφών του, τα ζητήματα που θα θέσει και τον τρόπο με τον οποίο θα τα προσεγγίσει.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, η στρατηγική της κυβέρνησης επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ιδιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο τη δημιουργία κινήτρων προς την Τουρκία για πρόοδο στο Κυπριακό.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι η προσπάθεια αφορά την εξεύρεση τρόπων μέσω των οποίων οι επιδιώξεις της Τουρκίας για εξομάλυνση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν να συνδεθούν με την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι δύο παράλληλες πορείες, δηλαδή οι ευρωτουρκικές σχέσεις και η πρόοδος στο Κυπριακό, να συναντηθούν σε ένα σημείο όπου θα εξυπηρετούνται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα και των δύο πλευρών.

Αναμονή για την τριμερή συνάντηση

Αναφορικά με την ενδεχόμενη τριμερή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Διευκρίνισε ότι ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της συνάντησης θα καθοριστούν από τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, ανάλογα με το πρόγραμμά του και τη διαθεσιμότητά του.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς του Προέδρου Χριστοδουλίδη να ανταποκριθεί σε σχετική πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα για συνάντηση με τον κ. Έρχιουρμαν, «οπουδήποτε και οποτεδήποτε».

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η προσδοκία της κυβέρνησης είναι η τριμερής συνάντηση να ανοίξει τον δρόμο για το επόμενο βήμα, που είναι η σύγκληση άτυπης πενταμερούς συνόδου, κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Δεν θα συγκληθεί πενταμερής για τους τύπους»

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει επαρκής χρόνος για την πραγματοποίηση τόσο της τριμερούς όσο και της πενταμερούς συνάντησης εντός της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες, ο κ. Αντωνίου απάντησε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως υπάρχει τόσο ο χρόνος όσο και η δυνατότητα ουσιαστικής προόδου, εφόσον διαμορφωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αναγνώρισε ότι τα χρονικά περιθώρια δεν είναι απεριόριστα, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το σημαντικότερο ζήτημα είναι να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση με ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Όπως εξήγησε, εκτιμά ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δεν θα αναλάβει την πρωτοβουλία σύγκλησης μιας άτυπης διευρυμένης συνόδου απλώς για τυπικούς λόγους, αλλά θα επιδιώξει να υπάρχουν προηγουμένως στοιχειώδη εχέγγυα επιτυχίας.

Επανέλαβε ότι, εάν υπάρξει πολιτική βούληση από την τουρκική πλευρά, υπάρχει το χρονικό περιθώριο για την πραγματοποίηση άτυπης διευρυμένης συνόδου, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Αυτή είναι και η δική μας προσδοκία και πάνω σε αυτό το σενάριο εργαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Αντωνίου επιβεβαίωσε τη σημασία της συνάντησης του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα, σε σχέση με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για πρόοδο στο Κυπριακό.

Ακούστε την παρέμβαση του Γιάννη Αντωνίου στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά στα Γεγονότα» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 20-11-2026