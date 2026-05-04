Ενθουσιασμένοι οι συμμετέχοντες στις θεματικές εκδρομές γνωριμίας της Πόλης Χρυσοχούς – Ακάμα

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο των δράσεων της για την ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς – Ακάμα, ενισχύει τις προσπάθειές της για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και προχωρά στη διοργάνωση δωρεάν θεματικών εκδρομών στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στη γνωριμία με πέντε σημαντικά σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού, το Πάρκο Ερπετών και Αμφίβιων, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον-Αρσινόη, το Μουσείο Αγροτικής Ζωής και Παράδοσης Ακάμα στη Δρούσεια και το Κέντρο Πληροφόρησης Πτηνοπανίδας και Χερσαίας Χλωρίδας στον Κάθηκα.

Τα μουσεία και κέντρα αυτά συνθέτουν ένα πολυθεματικό αφήγημα που συνδέει τη φύση, το θαλάσσιο περιβάλλον και την ιστορική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής.

Η πρώτη θεματική περιήγηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις 2 Μαϊου με ιδιαίτερη επιτυχία, με τους 25 συμμετέχοντες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό και την ικανοποίησή τους τόσο για την άρτια οργάνωση όσο και για την ποιότητα της εμπειρίας.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τα σημεία που επισκέφθηκαν, τη θεματολογία των μουσείων, την αυθεντικότητα των εμπειριών και τον πλούτο της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της πρωτοβουλίας και την αξία ανάδειξης λιγότερο προβεβλημένων περιοχών της επαρχίας.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο της βιοποικιλότητας, να γνωρίσουν τον πλούτο και τη σημασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, καθώς και να ανακαλύψουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία της Πόλης Χρυσοχούς.

Η εκδρομή στηρίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού, τους Δήμους Πόλης Χρυσοχούς και Ακάμα και θα πραγματοποιείται αρχικά για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο κάθε Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με αναχώρηση από το Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου στις 09:15 και επιστροφή στις 16:30 στον ίδιο χώρο.

Η δράση απευθύνεται τόσο σε ντόπιους όσο και σε επισκέπτες, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του τουρισμού και στην ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας Πάφου.

Η ΕΤΑΠ Πάφου συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες ενέργειες που προάγουν την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων περιοχών, ενισχύοντας τη θέση της επαρχίας Πάφου ως σύγχρονου, βιώσιμου και πολυδιάστατου τουριστικού προορισμού.