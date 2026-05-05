Φωτιά σε όχημα στην Πάφο

Γύρω στη 1.15 μετά τα μεσάνυκτα, το βράδυ που πέρασε, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία άντρα ηλικίας 31 ετών, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε περιοχή στην Πάφο.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις. Την πυρκαγιά κατέσβησαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται προκλήθηκαν ζημιές στο μπροστινό μέρος και στη μηχανή του οχήματος .

Η σκηνή αποκλείστηκε, για να γίνουν εξετάσεις το πρωί, από την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.