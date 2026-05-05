Ενδείξεις στον πίνακα οργάνων - Με ποια λαμπάκια πρέπει να σταματήσεις το αυτοκίνητο

Πότε συνεχίζουμε να οδηγούμε και πότε σταματάμε; Είναι πιθανό να έχουμε βρεθεί στο παρελθόν σε αυτό το δίλημμα. Πάντως η σήμανση κόκκινου χρώματος σημαίνει «STOP», η κίτρινη συμβουλεύει για τον «άμεσο έλεγχο» και η πράσινη σημαίνει πως όλα είναι «εντάξει». Όμως χρειάζεται προσοχή, διότι δεν συνεπάγεται απαραίτητα πως κάθε κόκκινο σύμβολο είναι πάντα επικίνδυνο ή το κίτρινο ακίνδυνο.

Στην περίπτωση που αντιληφθούμε πως άναψε ένα κόκκινο σύμβολο που απεικονίζει ένα δοχείο λαδιού, τότε η στάθμη έχει πέσει σημαντικά. Απενεργοποιούμε τον κινητήρα, περιμένουμε γύρω στα πέντε λεπτά και προβαίνουμε στον έλεγχο. Αν χρειαστεί προσθέτουμε την αναγκαία ποσότητα, πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Διαφορετικά μπορεί να καταστρέψουμε τον κινητήρα.

Όταν δούμε ένα θερμόμετρο στον πίνακα οργάνων, σημαίνει υπερθέρμανση. Σταματάμε αμέσως και αφήνουμε τον κινητήρα να κρυώσει. Ελέγχουμε το ψυκτικό υγρό (προσοχή υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος) και ανάλογα πράττουμε. Θαυμαστικό μέσα σε έναν κύκλο (συνήθως κόκκινου χρώματος), υποδηλώνει «θέμα» με το χειρόφρενο ή τα φρένα. Ενδέχεται να έχει πέσει η στάθμη υγρών φρένων ή να υπάρχει μεγάλη φθορά στα τακάκια και να χρειάζονται αντικατάσταση.

Το κλασικό σηματάκι του κινητήρα (πάντα κίτρινο) σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον ίδιο τον κινητήρα ή στο σύστημα εξάτμισης. Οι αιτίες μπορεί να ποικίλουν. Μπορεί να φταίει ένας αισθητήρας «λ», ένας πολλαπλασιαστής σε έναν κύλινδρο ή να υπάρχει ζημιά σε κάποιο καλώδιο. Ίσως έχει συμβεί κάτι με την ανάφλεξη. Αν και ο κινητήρας δουλεύει τις περισσότερες φορές, το ρίσκο να το αγνοήσουμε είναι μεγάλο. Επιβάλλεται η επίσκεψη σε ένα συνεργείο, ώστε να γίνει σωστή διάγνωση του προβλήματος.

Ελαστικό με θαυμαστικό σε κίτρινο χρώμα, υποδηλώνει χαμηλή πίεση σε κάποιο από τα ελαστικά ή σπανιότερα χαλασμένο αισθητήρα. Τσεκάρουμε όλα τα ελαστικά και κρίνουμε αν είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την οδήγηση.

