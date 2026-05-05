Πόσα πάει μία προεκλογική αφίσα;

Μιαβόλτα στους δρόμους και βλέποντας τις διάφορες αφίσες που έβαλαν οι υποψήφιοι όπου σκεφτείς και φανταστείς, αρκεί να σε πείσει πόσο μας δουλεύουν. Στη Λεμεσό για παράδειγμα, υπάρχει ένας υποψήφιος που κυριολεκτικά έκανε «κατάληψη» σε κάθε διαθέσιμη ταμπέλα εντός και εκτός της πόλης, σε σημείο που πάει να γίνει ανέκδοτο και ήδη σχολιάζεται παντού. Τώρα να πιστέψουμε ότι όλες αυτές οι πινακίδες, μαζί με την υπόλοιπη προεκλογική εκστρατεία του, θα του κοστίσουν μόλις €30.000 που προβλέπει η νομοθεσία; Τι θα κάνει άραγε όταν τελειώσουν οι εκλογές και πρέπει να δηλώσει τις δαπάνες του; Η απάντηση είναι γνωστή από τώρα.

Παζούρ.