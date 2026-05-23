Η Πάφος γιορτάζει το παιδί: Το Φεστιβάλ Παιδιού 2026 μετατρέπει την πλατεία Δημαρχείου σε χώρο χαράς και δημιουργίας

Η πλατεία Δημαρχείου Πάφου ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της και να υποδεχθεί μικρούς και μεγάλους στο «Φεστιβάλ Παιδιού 2026», το οποίο διοργανώνει η Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Πάφου (ΕΠΕΠ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 30 Μαΐου 2026, στις 6:00 το απόγευμα, μετατρέποντας την πλατεία σε έναν πολύχρωμο χώρο αφιερωμένο στη χαρά, τη δημιουργικότητα, το παιχνίδι και τη φαντασία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δρ. Στάλω Γεωργίου συντονίστριας της εκδήλωσης , το Φεστιβάλ αποτελεί μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά, προσφέροντας ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας.

Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια, ψυχαγωγικές δράσεις, μουσικά δρώμενα και πλήθος εκπλήξεων, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις. Για την υλοποίηση της διοργάνωσης συνεργάζονται δεκάδες φορείς, οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες και εθελοντικές οργανώσεις, μεταξύ αυτών ο Δήμος Πάφου, η Αστυνομία Κύπρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, η PAFOS FC, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, καθώς και πλήθος κοινωνικών και πολιτιστικών συνδέσμων.

Το μήνυμα των διοργανωτών είναι σαφές πως κάθε παιδικό χαμόγελο έχει αξία και μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Η πρόσκληση παραμένει ανοικτή προς όλες τις οικογένειες της Πάφου για συμμετοχή σε μια βραδιά αφιερωμένη αποκλειστικά στα παιδιά και τη σημασία τους για την κοινωνία. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Δημαρχείου Πάφου, το Σάββατο 30 Μαΐου, με ώρα έναρξης τις 6:00 μ.μ.