Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς, 31 νεκροί σε βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως ο Μοχάμεντ Όντα, ο νέος επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Γάζα, είναι νεκρός, λίγες ώρες μετά το ισραηλινό πλήγμα σε κτίριο στην Πόλη της Γάζας. Ο Όντα είχε αναλάβει πρόσφατα την ηγεσία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, μετά τον θάνατο του προκατόχου του σε ισραηλινή επιδρομή τον Μάιο.

Η δήλωση Νετανιάχου για τον Μοχάμεντ Όντα

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Keshet 12, αξιωματούχος των ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας εκτίμησε ότι ο Μοχάμεντ Όντα πιθανότατα σκοτώθηκε στην επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στην Πόλη της Γάζας.

The IDF says it carried out a targeted strike in Gaza that killed Mohammed Odeh. Odeh, who was recently appointed head of Hamas’ military wing following the elimination of Azz al-Din al-Haddad a few weeks earlier, is said to have been involved in planning the October 7 attacks… https://t.co/MKFeOFEYAi pic.twitter.com/QYDYDNhwJL — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) May 26, 2026

Λίγο αργότερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ότι ο ισραηλινός στρατός είχε στοχοποιήσει τον Όντα.

«Επιτεθήκαμε στον Μοχάμεντ Όντα στη Γάζα – τον ηγέτη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς και έναν από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023. Θα φθάσουμε σε όλους τους», ανέφερε ο Νετανιάχου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επιχείρηση ή για την κατάσταση του στελέχους της Χαμάς.

תקפנו עכשיו בעזה את מוחמד עודה - מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר. אנחנו נגיע לכולם — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) May 26, 2026

Διάδοχος του Ιζ αντ Ντιν αλ Χαντάντ

Ο Μοχάμεντ Όντα είχε αναλάβει την ηγεσία των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ μετά τον θάνατο του Ιζ αντ Ντιν αλ Χαντάντ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 15 Μαΐου.

Η ισραηλινή ηγεσία θεωρεί ότι ανήκε στα βασικά στελέχη που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στη συνοικία Ριμάλ της Πόλης της Γάζας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και μία γυναίκα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Israeli strikes hit a building in western Gaza City in an apparent assassination attempt targeting a senior Hamas figure.



Israeli officials said the target was Mohammed Oudeh, described as Hamas’ new military wing leader.



Casualties were reported, but the outcome of the strike… pic.twitter.com/eLyks60qKk — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Κλιμάκωση και στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η ένταση και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, με τη λιβανική κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι οι χθεσινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, ενώ άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι εντείνει τις επιχειρήσεις της εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά ισχύει από τα μέσα Απριλίου.

