Πρωί με λιακάδα και απόγευμα με βροχή: Συνεχίζει η αστάθεια του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, νεφώσεις όμως που θα αναπτύσσονται μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ στα δυτικά πιθανό να εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά.

Την Παρασκευή αυξημένες νεφώσεις στα νοτιοανατολικά πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή ενώ το Σάββατο αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.