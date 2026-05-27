Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τραγωδία στην Ουάσιγκτον: Νεκροί και σοβαρά τραυματίες από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η διαρροή σημειώθηκε σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτονένιων συσκευασιών της Nippon Dynawave Packaging στο Λόνγκβιου

Εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας διαρροής χημικής ουσίας σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού συσκευασίας στην πολιτεία Ουάσιγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, ενημέρωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Δεξαμενή που περιείχε «λευκό υγρό» παρουσίασε διαρροή σε εγκατάσταση της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging, θυγατρικής του ιαπωνικού ομίλου Nippon Paper, αναφέρει κοινή ανακοίνωση της επιχείρησης και του πυροσβεστικού σώματος της πόλης Λόνγκβιου, που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Αναφέρεται σε «θανάτους» και «σοβαρούς τραυματισμούς» εξαιτίας του δυστυχήματος, χωρίς να δίνει συγκεκριμένους αριθμούς.

Το κείμενο καθησυχάζει πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο δεν υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες για τη φύση της ουσίας που διέρρευσε.

Η βιομηχανία κατασκευάζει χαρτονένιες συσκευασίες για υγρά.

Σύμφωνα με αξιωματικό της πυροσβεστικής, τον Σκοτ Γκόλντσταϊν, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους πυροσβέστης, υπέστησαν «ευρύ φάσμα» τραυματισμών--από ελαφρείς ως κρίσιμους.

Κατά τον κ. Γκόλντσταϊν, η δεξαμενή από όπου διέρρευσε το υγρό είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και ήταν γεμάτη κατά περίπου το 60%.

«Με λυπεί βαθιά το ότι υπήρξαν θάνατοι», ανέφερε μέσω X ο κυβερνήτης της πολιτείας Ουάσιγκτον, ο δημοκρατικός Μπομπ Φέργκιουσον, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και προσθέτοντας πως «σκέφτεται» τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Πηγή: protothema.gr

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα