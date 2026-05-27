Κατέρρευσε στην πράξη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή: 31 νεκροί στο Λίβανο από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται γυναίκες και παιδιά – Το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότο παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί του στρατού του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το βράδυ η λιβανική κυβέρνηση, καθώς η ισραηλινή ηγεσία έκανε σαφές πως εντείνει τις επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την θεωρητική κατάπαυση του πυρός από τα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον τέσσερα παιδιά και τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα και άλλοι 40 τραυματίστηκαν. Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, σημείωσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

