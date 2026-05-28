Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Βόμβα τα ξημερώματα σε κρεοπωλείο στην Πάφο - Εκτεταμένες ζημιές από την ισχυρή έκρηξη

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Απόπειρα καταστροφής κρεοπωλείου σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάφο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για έκρηξη στην Πάφο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη οφειλόταν στην τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού πλησίον της πρόσοψης κρεοπωλείου.

Το υποστατικό υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο παρακείμενο υποστατικό.

Οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

(ΚΥΠΕ/ΚΠ/)

Tags

ΠΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα