Τρόμος για διανομέα στη Λευκωσία - Τον λήστεψαν και του έκλεψαν μέχρι και τη μοτοσικλέτα

Νέα υπόθεση ληστείας σε βάρος διανομέα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Λευκωσία, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία για την ασφάλεια των εργαζομένων στον κλάδο των διανομών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 17:20, 29χρονος διανομέας μετέβη σε σημείο για παράδοση παραγγελίας φαγητού, όταν δέχθηκε επίθεση από δύο άγνωστα πρόσωπα.

Οι δράστες φέρονται να απέσπασαν χρηματικό ποσό και το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, ενώ στη συνέχεια έκλεψαν και τη μοτοσικλέτα του, διαφεύγοντας από τη σκηνή.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό των δραστών.